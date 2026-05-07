Abel Martí: «Me propuse huir del modelo de ‘ciudad dormitorio’ y ahora tenemos una Pobla Viva»

¿Cuál es el balance de sus tres años de gobierno?

Han sido tres años muy intensos, con un ritmo de inversión que probablemente nunca había tenido La Pobla. Éramos conscientes de que lo que cualquier gobierno suele hacer en cuatro años nosotros teníamos que hacerlo en tres. El resumen rápido es que se ha trabajado mucho y bien para alcanzar los objetivos que nos marcamos. Sacar adelante tantos proyectos en tres años ha supuesto un esfuerzo enorme, no solo mío. Yo he tenido la dedicación de entrar el primero e irme el último muchos días, pero el equipo de la casa ha hecho un trabajo increíble. Estoy muy agradecido por la implicación de todo el Ayuntamiento, porque sin ese esfuerzo colectivo habría sido imposible.

¿Tiene la sensación de que estos tres años han pasado muy rápido?

Sí, aunque también es verdad que el ritmo ha sido muy intenso desde el principio. Cuando establecimos el pacto de gobierno teníamos claro que había que estar unidos. El precio a pagar para que Compromís no siguiera en el gobierno era ceder un año de alcaldía a nuestro socio. Aun así, nosotros somos siete concejales y vamos a seguir llevando el peso del gobierno. Asumimos gran parte de las funciones y seguimos siendo el grupo fuerte dentro del Ayuntamiento.

¿Dónde se ha centrado la inversión?

Se han realizado inversiones en todos los ámbitos, pero entre las principales destaca la reforma de la Avenida Colón que acabamos de iniciar para la construcción de un colector de pluviales y la reurbanización completa de toda esta arteria para hacerla más amable y acabar con las inundaciones que se producen. La inversión asciende a 2,3 millones de euros, de los cuales un millón procede de la Diputación gracias al Pla Obert d’Inversions. Además, este lunes empiezan las obras de urbanización y construcción del segundo instituto de La Pobla, el IES nº 2, con una inversión de 16,5 millones de euros. Son dos grandes proyectos que se suman al Centro de Día ya completado de casi 2 millones, a las obras de la Llar del Jubilat (1,8 millones de euros) y a las actuaciones en la calle Poeta Llorente para eliminar el adoquinado. También están los colectores norte y sur, con 700.000 y 900.000 euros respectivamente, para llevar el alcantarillado a zonas donde no existía, los centros sociales en urbanizaciones que dejamos en marcha o las obras de climatización y nuevas aulas técnicas en el IES La Vereda. Hablamos de grandes, pero lo importante son todos los servicios que hemos traído a la Pobla.

¿Cuál ha sido el eje de su legislatura?

Yo tenía muy claro un proyecto que quizá no suponía la mayor inversión económica, pero sí un modelo de municipio. Me negaba rotundamente a que La Pobla se convirtiera en una ciudad dormitorio porque yo he nacido, crecido y vivido aquí. Por eso impulsamos el proyecto ‘La Pobla Viva’, para que la gente viva el pueblo y no solo venga aquí a dormir. Hemos desarrollado una gran actividad cultural y de ocio, y ahora incluso empresas vienen a organizar sus eventos aquí. La gente sale más y consume en nuestros comercios y genera vida. Era casi un eslogan de gobierno, pero se ha conseguido consolidar y que la gente hable de esa Pobla Viva.

¿Cómo se articula ese crecimiento?

La idea de ‘La Pobla Viva’ se ha apoyado sobre tres pilares: una Pobla activa, segura y conectada. En materia de seguridad hemos pasado de invertir 60.000 euros en 2021 a invertir 183.000 euros. Ahora contamos con una red de más de 300 cámaras de seguridad, tenemos la primera unidad de drones y también la primera unidad canina. Además, viene una nueva flota de vehículos. No podíamos generar vida para una población cada vez mayor sin garantizar seguridad. Además, La Pobla tiene núcleos muy dispersos y había que conectarlos. Por eso contamos con transporte urbano gratuito que conecta las urbanizaciones con el casco urbano o se ha impulsado un Plan Urbanizaciones de 1,8 millones de euros. Y también buscamos que el municipio esté activo trabajando de la mano de los comercios y los negocios, atrayendo inversiones o impulsando medidas como el Chequé Bebé o los próximos bonos comercios.

Se ha preocupado especialmente por dar más entidad a la fiesta de las escopetas en Sant Sebastià.

Queremos preservar y que se conozca mucho más la fiesta porque es algo único, es algo nuestro y diferente. Al paso del santo se disparan salvas con escopetas desde los balcones y eso impacta mucho cuando se ve en directo. El Ayuntamiento asumió la munición, más de 2.000 cartuchos, y nos organizamos con cazadores y vecinos. Hemos pasado de tener tres escopetas disparando a más de 200. La fiesta se está consolidando de nuevo con mucha fuerza y eso forma parte de la identidad de La Pobla y de esa Pobla Viva. Además, otra de las peculiaridades es que el 21 de enero hacemos una mascletà en movimiento, la mascletà correguda, que es algo que también nos hace únicos.

¿Qué asignaturas pendientes quedan a nivel comarcal?

A nivel comarcal, una de las principales necesidades está en el transporte. La CV-35 tiene muchas dificultades en horas punta y necesitamos un impulso claro al transporte público. Se ha ampliado la flota de autobuses por parte de la Generalitat, pero el metro necesita mejorar frecuencias. En las reuniones con la Conselleria lo hemos abordado continuamente porque esta zona va a seguir creciendo mucho. Si no llegan infraestructuras será complicado asumir ese aumento de población. En 1999 éramos unos 11.000 habitantes y ahora rondamos los 30.000. En apenas 27 años la población se ha multiplicado y eso obliga a planificar muy bien el futuro.