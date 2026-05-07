Buscan a un vecino de Riba-roja desaparecido en l'Eliana desde hace dos días

Preocupación en la comarca del Camp de Túria por la desaparición de Gracian Scalco, un hombre argentino de 52 años residente en Riba-roja de Túria junto a su mujer y sus cuatro hijos, al que se le perdió la pista el pasado martes 5 de mayo en l’Eliana.

Según ha explicado uno de sus hijos a Levante-EMV, la última vez que vieron a Gracian fue sobre las 11:26 horas de la mañana, cuando él mismo lo llevó hasta un taller mecánico de L’Eliana para revisar su camioneta. “Yo estaba dentro de mi coche y él me hizo una señal como diciéndome que estaba todo bien y que ya podía irme”, relata.

Sin embargo, horas después comenzaron las primeras sospechas. “Sobre la una o las dos de la tarde vimos que no volvía y empezamos a llamarle por teléfono, pero no contestaba”, explica el hijo. La familia acudió entonces al taller mecánico y encontró allí la camioneta aparcada, junto con todas sus pertenencias personales en el interior.

El mecánico aseguró no saber qué había ocurrido ni hacia dónde se dirigió después de dejar el vehículo. Además, el local no dispone de cámaras de seguridad exteriores, lo que está dificultando la investigación.

La Guardia Civil mantiene activa la búsqueda desde que la familia interpuso la denuncia. Según explican los familiares, en el operativo participan perros especializados, drones y helicópteros, además de patrullas que están recorriendo distintas zonas de la provincia.

“La Guardia Civil nos dice que están buscando bastante”, señala el hijo de Gracian, quien también explica que recientemente recibieron un aviso sobre una posible pista en Sagunt. “A raíz de una información de alguien que creía haberlo visto allí, también están buscando por esa zona”.

"No entendemos nada porque es una persona muy sana"

La desaparición está rodeada de incertidumbre para la familia, que asegura no encontrar ninguna explicación lógica a lo sucedido. “No entendemos nada porque es una persona muy sana, sin problemas, sin ninguna enfermedad. Es una persona contenta y feliz”, explica su hijo.

Emigran desde Argentina en diciembre de 2025

La familia llegó desde Argentina en diciembre de 2025 para comenzar una nueva vida en España. Desde entonces, Gracian residía en Riba-roja junto a su esposa y sus cuatro hijos mientras buscaba trabajo. “Todavía estábamos viviendo de ahorros”, cuenta.

Los familiares creen que podría haber sufrido algún accidente después de salir a caminar. “Para nosotros lo más lógico es pensar que quizá salió a caminar sin móvil ni nada y tuvo algún accidente o algo. Tal vez por el estrés del cambio de vida, de dejar Argentina y venir aquí, necesitaba despejarse. Pero tampoco entendemos nada. Es todo muy raro”.

Mientras continúan las labores de búsqueda, familiares y amigos han intensificado la difusión de la desaparición a través de redes sociales para tratar de localizar cualquier pista que permita encontrar a Gracian Scalco.