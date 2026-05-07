Inversión europea para el turismo sostenible en Llíria: vehículos eléctricos y observación de fauna

El concejal de Turismo de Llíria, Paco García, ha informado que el consistorio ha optado a las ayudas europeas que se destinan para implementar la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destino. Unas subvenciones que son financiadas íntegramente por los fondos europeos Next Generation.

La finalidad de estas ayudas es la mejora de los destinos turísticos gracias a la inversión en actuaciones claves para el aumento de su competitividad, que permitirán ejercer un efecto tractor sobre la demanda turística y un efecto dinamizador del sector turístico privado, incorporando de manera efectiva la sostenibilidad y la digitalización en la gestión de los recursos, infraestructuras y productos turísticos de los destinos.

Llíria ha mejorado la atracción turística en los últimos años, incorporando nuevos productos turísticos, festivales, programas de ocio e incrementado la calidad y cantidad restauradora, así como la consolidación de una oferta de vivienda turística que empieza a cumplir con la demanda de los visitantes de más larga estancia, afirmaba el consistorio.

Cuatro ejes prioritarios

García explica que, las acciones del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Llíria que han sido financiadas, “se basan en los cuatro ejes prioritarios relacionados con los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiados por la Unión Europea - NextGeneration EU, transición verde y sostenible, eficiencia energética, transición digital y competitividad”.

Una de las acciones subvencionadas es el acondicionamiento de puntos de observación de fauna y flora respetuosos con el medio ambiente, cuya finalidad principal es la conservación de la biodiversidad, los ecosistemas y los recursos naturales. Esta actuación se implantará principalmente en el entorno natural del parque de San Vicente, un enclave estratégico con potencial como recurso turístico sostenible, educativo y saludable. Esta medida supondrá una inversión de 50.000 euros.

Vehículo eléctricos en el transporte turístico

Otra de las acciones que se han subvencionado es la implantación de vehículos eléctricos en el transporte turístico. Así pues, se adquirirán dos furgones y un turismo eléctricos para la difusión turística y prestación del servicio. Además, está acción se complementará con dos puntos de carga, en dos lugares diferentes. En este caso contará con una subvención de 175.000 euros.

Mupis y rutas adaptadas

Además, se instalarán mupis digitales y se crearán rutas adaptadas en diferentes espacios turísticos. Esta iniciativa está centrada en proporcionar a los visitantes información útil y accesible sobre los puntos de interés de la zona, horarios, mapas interactivos, acontecimientos locales, entre otros; así como el diseño de una ruta adaptada dirigida a la accesibilidad en la interpretación del patrimonio natural del parque de San Vicente de Llíria, a través de una serie de acciones que permiten hacer llegar a todos los públicos, incluyendo personas con diversidad funcional. Estas acciones supondrán una inversión de 83.820 euros.

El edil de Turismo ha apuntado que estas iniciativas “suponen un plus en la dinamización y promoción económica del municipio, además de acercar y permitir una mayor visibilización de los recursos locales de cara a los nuevos visitantes. Todas las acciones ya han sido licitadas y adjudicadas, y en breve serán ejecutadas en el municipio”.