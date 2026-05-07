Sin instituto y sin respuestas: Serra denuncia exclusión y contradicciones en el proyecto del colegio de Nàquera

El conflicto por la construcción de un instituto que dé servicio a Serra y Nàquera suma un nuevo capítulo tras el comunicado emitido por el consistorio serrano en el que denuncia contradicciones en la postura de la Generalitat Valenciana y reclama una reunión urgente para esclarecer la situación.

La polémica surge después de que la Conselleria de Educación no pudiera dar solución y respuesta inmediata a la solicitud conjunta de ambos ayuntamientos para construir un instituto.

Sin convocatoria para el Ayuntamiento de Serra

Según indican fuentes municipales a Levante-EMV, la carta enviada por parte de la Dirección General de Infraestructuras Educativas a los consistorios implicados anunciaba el descarte la construcción del instituto por considerar cubierta la demanda. Es por ello por lo que se solicitó una reunión para tratar el asunto. Se agendó para marzo, pero posteriormente se les comunicó su suspensión por motivos de agenda. El encuentro volvió a convocarse sin que el Ayuntamiento de Serra recibiera notificación alguna. “No sabemos quién la convocó ni por qué no se nos incluyó, pese a haber manifestado nuestra voluntad de asistir”, señalan.

"Falta de demanda educativa"

Según la versión trasladada a la alcaldesa de Serra, Alicia Tusón, la negativa se basa en la falta de demanda educativa suficiente, al considerar que las necesidades pueden cubrirse con centros de otras localidades.

La exclusión resulta especialmente "llamativa" para Serra, que recuerda que hasta ahora todas las reuniones sobre este proyecto habían contado con la participación conjunta de ambos ayuntamientos y de la plataforma ciudadana Institut Ara. “Siempre hemos ido todos a una, porque es un proyecto de municipio, no de partidos”, insisten.

"No sabemos a qué atenernos"

De hecho, en esos encuentros previos, según sostienen, la propia Conselleria habría reconocido la necesidad del instituto, lo que contrasta con la actual negativa basada en la supuesta falta de demanda. Esta contradicción deja al consistorio en una posición de incertidumbre: “No sabemos si atenernos a la carta, que es lo oficial, o a lo que se nos dijo en reuniones anteriores”.

Más allá de las formas, Serra también cuestiona el fondo del argumento autonómico. La carta sostiene que las necesidades educativas pueden cubrirse con centros existentes en el entorno, pero el ayuntamiento lo niega tajantemente. Señalan como referencia el instituto de Bétera, actualmente saturado, y advierten de que la alternativa planteada, un futuro centro en Torre en Conill, implicaría desplazamientos aún mayores para el alumnado.

“¿Tenemos que ir más lejos todavía?”, se preguntan desde el consistorio, que defiende que existe demanda suficiente para un instituto propio en la zona. En este sentido, consideran lógico que la infraestructura se ubique en Nàquera, por ser el municipio de mayor tamaño, pero con vocación de servicio compartido.

Disponibilidad de terrenos

Además, desde el propio Ayuntamiento de Nàquera se apunta a un obstáculo distinto: la disponibilidad de terrenos. Su alcalde, Iván Expósito, sostuvo al diario Levante-EMV que el proyecto sigue abierto, pero condicionado a la compra y adecuación de parcelas, un proceso administrativo complejo que podría prolongarse durante años.

"La conselleria no ha denegado nada"

Estas versiones divergentes han generado desconcierto. La Conselleria negaba a este diario haber cerrado definitivamente la puerta al instituto, situaba el problema en la falta de suelo dotacional. Para Serra, esta contradicción evidencia la necesidad de una postura “clara y unificada”.

Desde Serra también critican haber quedado fuera de reuniones clave entre Nàquera y la Conselleria, lo que, a su juicio, ha contribuido a aumentar la opacidad del proceso. Por ello, han solicitado un encuentro urgente con todas las partes implicadas, administraciones y comunidad educativa, para aclarar los criterios reales que están bloqueando el proyecto.

Unanimidad política por la necesidad del instituto

Pese a la tensión, existe unanimidad política y social en ambos municipios sobre la necesidad del instituto. El consistorio concluye insistiendo en la importancia del diálogo y la transparencia para garantizar una solución que consideran “clave para el futuro educativo” de la juventud de ambos municipios.