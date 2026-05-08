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Medioambiente

Actuación forestal en Vilamarxant para retirar medio centenar de pinos secos por la sequía

La administración autonómica refuerza la seguridad forestal en el parque natural del Turia, actuando sobre tres hectáreas afectadas por la sequía y el viento

Trabajos de retirada de pinos secos en el parque natural del Turia en el término municipal de Vilamarxant.

Trabajos de retirada de pinos secos en el parque natural del Turia en el término municipal de Vilamarxant. / GVA

Laura Florentino

Laura Florentino

Vilamarxant

La Generalitat ha iniciado trabajos de retirada de pinos secos en el parque natural del Turia, dentro del término municipal de Vilamarxant, concretamente en la zona de La Pea. La actuación forma parte del plan de choque forestal impulsado por la administración autonómica para combatir los efectos de la sequía acumulada durante los últimos años y reforzar la seguridad en áreas forestales próximas a espacios habitados y de uso público.

La Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, ha retirado ya cerca de medio centenar de ejemplares afectados. Los trabajos continuarán tanto en este enclave como en otros municipios del entorno natural del Turia.

"Retirar ejemplares muertos o debilitados"

El director general de Medio Natural y Animal, Luis Gomis, ha visitado la zona y ha explicado que la intervención busca “retirar ejemplares muertos o debilitados que pueden suponer un riesgo tanto para el medio ambiente como para las personas”, especialmente en áreas donde los árboles afectados se encuentran cerca de viviendas y residencias habituales.

La Generalitat ejecuta trabajos de retirada de pinos secos en el parque natural del Turia en el término municipal de Vilamarxant.

La Generalitat ejecuta trabajos de retirada de pinos secos en el parque natural del Turia en el término municipal de Vilamarxant. / GVA

Según ha informado la Generalitat, muchos de los árboles dañados en Vilamarxant se vieron afectados tras el episodio de fuertes vientos asociado a la dana. Las actuaciones incluyen el apeo de árboles secos, el desramado y troceado de los ejemplares, así como el triturado de restos vegetales y labores de desbroce perimetral para mejorar la prevención de incendios forestales.

Superficie aproximada de tres hectáreas

Los trabajos se desarrollan sobre una superficie aproximada de tres hectáreas y cuentan con la participación de varias brigadas forestales de Espacios Naturales Protegidos.

Noticias relacionadas y más

Estas actuaciones se integran dentro del plan de choque forestal puesto en marcha por la Generalitat en 2024 para responder al deterioro de distintas masas forestales provocado por la falta prolongada de precipitaciones y para evitar riesgos derivados de la aparición de plagas y árboles inestables.

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