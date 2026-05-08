Educación
El alumnado de la Pobla de Vallbona eligen IES Casablanca para el nuevo instituto
Con una inversión superior a los 16,5 millones, el IES Casablanca se materializa como una infraestructura clave para el futuro educativo de la Pobla de Vallbona tras la elección de su nombre
Más de 600 alumnos y alumnas de 4.º, 5.º y 6.º de Primaria de los centros educativos de la Pobla de Vallbona han participado en el proceso de votación para elegir el nombre del futuro IES número 2 del municipio, que finalmente se denominará IES Casablanca.
La iniciativa, impulsada por el ayuntamiento, buscaba implicar al alumnado en la elección de la denominación del nuevo centro, cuyas obras comenzarán el próximo lunes y que está llamado a convertirse en el instituto de referencia para muchos de los estudiantes participantes cuando accedan a Secundaria.
Los escolares pudieron escoger entre cuatro propuestas previamente seleccionadas por el Consejo Escolar Municipal: IES Casablanca, IES María Roca, IES Poeta Llorente e IES María de Luna. El recuento de votos se realizó este jueves, confirmando como opción ganadora el nombre de IES Casablanca.
Antigua masía señorial de finales del siglo XIX
La denominación hace referencia a una antigua masía señorial de finales del siglo XIX vinculada a la historia agrícola y social de la comarca del Camp de Túria. El nombre procede del color blanco característico de sus muros, visibles entre los campos y huertas de la zona. Además, el nuevo centro educativo estará ubicado en el sector de Casa Blanca, siguiendo la tradición del municipio de nombrar los centros escolares en referencia a espacios históricos y agrícolas locales, como El Campés, La Vereda o Mas de Tous.
Coincidiendo con este anuncio, también se ha producido un nuevo avance administrativo en el desarrollo del proyecto. El alcalde de la Pobla de Vallbona, Abel Martí, junto a representantes de la empresa constructora y de la dirección facultativa, firmó el acta de replanteo de las obras del nuevo instituto y de la urbanización de su entorno, un trámite que marca el inicio oficial de los trabajos.
Inversión superior a los 16,5 millones
El futuro centro educativo contará con una inversión superior a los 16,5 millones y tendrá capacidad para albergar a 810 alumnos y alumnas, con el objetivo de responder al crecimiento poblacional y educativo del municipio.
El alcalde Abel Martí ha destacado la importancia de esta jornada y ha afirmado que “con el nuevo nombre elegido por los niños y niñas y el inminente inicio de las obras, el futuro IES Casablanca comienza a materializarse como una infraestructura clave para el futuro educativo del municipio, que supondrá un antes y un después en la Pobla de Vallbona”.
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