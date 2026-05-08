La Audiencia de Valencia archiva la causa contra el exalcalde de Llíria por las obras del pabellón

La Audiencia Provincial de Valencia ha archivado definitivamente la causa judicial abierta contra el exalcalde de Llíria, Manuel Civera, y la exconcejala de Deportes Vallivana Murgui por las obras de iluminación del pabellón Pla de l’Arc vinculadas al Mundial y preolímpico de balonmano femenino celebrado en 2021.

La Sección Quinta de la Audiencia ha desestimado el recurso de apelación presentado por la portavoz del Partido Popular de Llíria y actual vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Reme Mazzolari, contra el auto de sobreseimiento provisional dictado previamente por el juzgado instructor.

La investigación judicial se inició tras una denuncia del PP de Llíria, que acusaba al anterior gobierno municipal de PSPV y Compromís-MOVE de haber adjudicado de manera irregular las obras de sustitución de luminarias del pabellón municipal mediante un supuesto fraccionamiento de contratos para evitar los procedimientos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público.

La Audiencia rechaza la interpretación de Mazzolari sobre la simulación de contrato menor

En su recurso, Mazzolari sostenía que el ayuntamiento había ejecutado un proyecto valorado en más de 220.000 euros sin un expediente de contratación ordinario y que posteriormente se había “simulado” un contrato menor para intentar justificar administrativamente las actuaciones. Además, la apelación hacía referencia a un informe de la interventora municipal donde se señalaba que un gasto de 39.994 euros se había autorizado sin la correspondiente fiscalización previa.

Sin embargo, la Audiencia Provincial rechaza de forma contundente esa interpretación y concluye que “de la prueba practicada resulta todo lo contrario de lo que pretende la apelante”.

El auto sostiene que el ayuntamiento impulsó una colaboración con empresas privadas de la zona para ejecutar el proyecto “sin coste alguno para el ayuntamiento o con coste mínimo”, destacando que, aunque el valor global de la actuación superaba los 220.000 euros, el gasto asumido finalmente por las arcas municipales fue inferior a 40.000 euros.

Según recoge la resolución judicial, varios testigos confirmaron durante la instrucción que se celebraron reuniones con empresas locales para estudiar fórmulas de colaboración que permitieran reducir al máximo el impacto económico para el consistorio.

"Afirmaciones que la realidad no respalda"

La Audiencia considera además que no existen indicios que acrediten los delitos de prevaricación administrativa ni de malversación de caudales públicos que denunciaba el PP. “Considerar que hubo un contrato de más de 200.000 euros troceado para burlar las leyes administrativas no deja de ser sino afirmaciones que la realidad no respalda”, señala el auto.

El tribunal añade también que la parte denunciante “ha sido incapaz de identificar qué otros pagos y cuándo se hicieron hasta llegar al montante total del coste de la luminaria”.

"No afecta al delito de prevaricación"

Respecto al informe de la interventora municipal, la resolución judicial sostiene que la posible ausencia o el momento de emisión de determinados informes administrativos “no afecta al delito de prevaricación dados los montos de pago”.

Con esta decisión, la Audiencia Provincial ratifica el archivo de la causa y pone fin al procedimiento judicial abierto hace más de tres años contra el exalcalde socialista.

"Resuelto por fin"

Tras conocerse la resolución, Manuel Civera ha cargado contra la dirigente popular Reme Mazzolari y ha atribuido la denuncia a una persecución política. “Resuelto por fin”, trasladó el exalcalde junto al contenido íntegro del auto judicial, en el que la Audiencia rechaza íntegramente los argumentos de la apelación presentada por la dirigente popular.

Tras conocerse el auto, Civera ha mostrado su satisfacción por el cierre definitivo del procedimiento y ha cargado duramente contra la dirigente popular, a quien acusa de haber impulsado una estrategia de desgaste político contra su gestión al frente del ayuntamiento.

“El auto no permite más apelación y es muy contundente. Siempre es un alivio cuando ha habido ganas de hacer daño y tergiversar la realidad con una motivación política del adversario”, ha afirmado el exalcalde en declaraciones a Levante-EMV.

"Fue una gestión modélica"

El exalcalde ha defendido la gestión para poder adaptar el pabellón a las exigencias internacionales del campeonato. “Nos tocó actuar con muchísima imaginación. No era un problema de dinero, era un problema de plazo. Fue una gestión modélica y me sentí muy orgulloso de la colaboración de las empresas”, ha asegurado.

"Tergiversar la realidad y querer enmarañar mi imagen"

En este sentido, sostiene que el PP conocía desde el principio cómo se había desarrollado el proyecto. “Hice muy partícipe al Partido Popular de todo”, ha afirmado, lamentando que posteriormente “Reme se empeñara en tergiversar la realidad y en querer enmarañar mi imagen”.

El exalcalde de Llíria asegura que este proceso nunca ha hecho tambalear su confianza en su gestión municipal. “Siempre he tenido la conciencia tranquila, pero ella tenía la voluntad de hacer daño”, afirma.

"Mi gestión no tiene ninguna mancha"

“Mi gestión al frente del Ayuntamiento de Llíria no tiene ningún tipo de ‘pero’ o de mancha. Me fui por agotamiento y después de haber hecho el bien común”, añade Civera, que actualmente se encuentra retirado de la primera línea política.

“Estoy muy contento ahora con mi papel de jubilado y que pretendieran dejar una sombra sobre mi gestión es la obsesión del PP. Que se cierre todo esto de esta manera tan contundente congratula y emociona”, concluye.