Alerta
Bétera refuerza su seguridad con un sistema de alerta temprana por megafonía
La iniciativa, financiada con fondos NextGenerationEU, busca mejorar la respuesta ante situaciones de riesgo como inundaciones o evacuaciones
El Ayuntamiento de Bétera ha puesto en marcha un nuevo sistema de alerta temprana mediante megafonía inalámbrica con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y fenómenos meteorológicos adversos. La actuación forma parte de las Ayudas de Recuperación Turística Dana impulsadas tras los daños ocasionados por el temporal de viento y lluvias de 2024.
El proyecto se enmarca dentro del Programa de ayudas urgentes dirigidas a municipios afectados y está financiado con fondos NextGenerationEU de la Unión Europea, incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En este contexto, la Mancomunitat Camp de Túria gestiona una dotación de 750.000 euros destinada a los municipios afectados de la comarca.
Inversión de 36.000 euros
En el caso de Bétera, la inversión destinada a este sistema asciende a 36.000 euros y las labores de instalación ya han sido ejecutadas. Además de Bétera, municipios como Vilamarxant, Casinos, Benaguasil, Riba-roja de Túria y Llíria también desarrollan proyectos similares coordinados por la Mancomunitat Camp de Túria.
La actuación realizada en Bétera consiste en la implantación de un sistema de megafonía sin hilos compuesto por un centro de control y varios altavoces distribuidos a lo largo de la Albereda Escultor Ramón Inglés. La comunicación entre los diferentes elementos se realiza mediante radiofrecuencia, una solución que permite reducir costes de instalación y mantenimiento respecto a los sistemas tradicionales cableados y que aporta mayor flexibilidad operativa.
Alertas de manera inmediata y masiva
El nuevo sistema permitirá emitir avisos municipales y alertas de manera inmediata y masiva ante posibles situaciones de riesgo, como inundaciones, evacuaciones o fenómenos meteorológicos adversos. Según destacan desde el consistorio, esta herramienta reforzará el servicio municipal de prevención y emergencias, complementando las labores desarrolladas por Protección Civil y los cuerpos de seguridad.
Además, el sistema incorpora tecnología de codificación vía radio que permite activar zonas concretas de manera independiente, facilitando la sectorización de avisos en función de las necesidades de cada situación de emergencia.
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