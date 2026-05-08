Compromís y Sumar impulsan una unidad de izquierdas en l'Eliana para afrontar retos electorales

Las fuerzas de izquierdas de l’Eliana han impulsado un nuevo espacio de diálogo con el objetivo de avanzar hacia una mayor unidad política de cara a los próximos retos electorales y sociales del municipio. Compromís y Sumar han anunciado su intención de trabajar conjuntamente en la construcción de un proyecto transformador y han animado al resto de formaciones progresistas a sumarse a esta iniciativa.

Ambos partidos han subrayado la importancia de reforzar la confluencia entre las diferentes fuerzas de izquierdas, una estrategia que consideran clave para consolidar los avances progresistas y mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía.

Según explican, el entendimiento y la colaboración entre las distintas sensibilidades progresistas permitirían optimizar los resultados electorales y fortalecer un proyecto político común para l’Eliana.

Avanzar hacia una unidad política

Con este objetivo, las formaciones han puesto en marcha un espacio de diálogo en el que se pretende compartir propuestas, generar consensos y avanzar hacia una unidad política que responda a las necesidades reales de la población.

Además, han realizado un llamamiento al conjunto de fuerzas progresistas para participar en este proceso y contribuir a la creación de un proyecto estable y duradero en un momento que consideran decisivo tanto para el municipio como para el conjunto del país.

Conversaciones con Podem

“Es el momento de demostrar que estamos a la altura para afrontar los desafíos que enfrenta el municipio y el país”, ha señalado Alberto Inglés, portavoz de Compromís en l’Eliana. El representante político también ha confirmado que ya se han mantenido conversaciones “positivas” con Podem con el objetivo de sumar esfuerzos de cara a las elecciones municipales de 2027.