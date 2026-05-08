La comunidad educativa del IES l’Eliana se suma a la huelga indefinida por la educación pública

La comunidad educativa del IES l’Eliana ha anunciado su adhesión a la huelga indefinida convocada a partir del próximo 11 de mayo en defensa de la educación pública. La asamblea docente del centro asegura que la protesta va más allá de una reivindicación laboral y responde a la necesidad de garantizar una enseñanza pública de calidad, dotada de recursos suficientes para afrontar los desafíos educativos de los próximos años.

El profesorado del instituto mantendrá durante las próximas semanas distintas movilizaciones para exigir mejoras tanto en las condiciones laborales del personal docente como en la calidad educativa que recibe el alumnado. Cada mañana, docentes del IES l’Eliana y del CEIP Garbí se concentran conjuntamente a las puertas de ambos centros dentro de las protestas impulsadas en defensa de la educación pública.

Las demandas

Entre las principales demandas destaca la reducción de ratios en las aulas. El profesorado considera que la masificación dificulta una atención individualizada y perjudica tanto el aprendizaje como la convivencia escolar. Asimismo, reclaman la aplicación efectiva del acuerdo de plantillas y un incremento del personal docente y de apoyo, especialmente especialistas en PT, AL, orientación educativa, PAE y PAS. También solicitan una mayor implantación de la codocencia y una adaptación más adecuada de los recursos a las necesidades de cada centro.

Otro de los puntos centrales de las reivindicaciones es la reducción de la carga burocrática que asume actualmente el profesorado. Los docentes denuncian que el exceso de informes, trámites administrativos y tareas no lectivas limita el tiempo dedicado a preparar clases y atender directamente al alumnado.

Salarios inferiores a otras comunidades

En materia salarial, las movilizaciones exigen la equiparación retributiva del profesorado valenciano con el de otras comunidades autónomas. Según denuncian, los docentes valencianos continúan percibiendo salarios inferiores a los de otros territorios, una situación que consideran un agravio comparativo y que, aseguran, afecta al reconocimiento y dignificación de la profesión docente.

Además, las protestas defienden el valenciano como lengua de cohesión educativa y rechazan cualquier intento de excluir de los currículos de Bachillerato a autores no valencianos.

El profesorado de FP denuncia recortes y pérdida de recursos

Dentro de este movimiento, el profesorado de Formación Profesional del IES l’Eliana se ha sumado a las reivindicaciones de la plataforma No Recortades FP de la Comunitat Valenciana para denunciar los recortes aplicados durante el curso 2025-2026 y los previstos para 2026-2027.

"Degradación progresiva de la educación pública"

El colectivo considera que las medidas impulsadas por la Conselleria suponen una “degradación progresiva de la educación pública”y alertan de que favorecen indirectamente la privatización de la Formación Profesional. Según explican, mientras disminuyen los recursos destinados a la FP pública, se mantiene e incluso se refuerza la oferta de centros privados y concertados.

La asamblea critica especialmente la Orden 9/2025, que, según indican, reduce horas docentes y recursos en los centros públicos, especialmente en la modalidad semipresencial, lo que implica también una disminución de plantilla.

Reducción de la oferta educativa

Asimismo, denuncian una reducción de la oferta educativa en distintas familias profesionales, entre ellas Informática y Comunicaciones, Hostelería y Turismo, Servicios Socioculturales, Agraria y Medio Ambiente. El profesorado considera que estos recortes afectan directamente a la calidad formativa y debilitan el sistema público de FP.

Por todo ello, reclaman la retirada de la Orden 9/2025, la reversión de los recortes previstos, la recuperación de las 30 horas de asignación en FP semipresencial, el mantenimiento de los desdoblamientos y una revisión del modelo de Formación en Empresa con participación activa del profesorado.

Finalmente, tanto el profesorado de FP como el de ESO y Bachillerato hacen un llamamiento a secundar la huelga indefinida que comenzará el próximo 11 de mayo. El colectivo sostiene que el objetivo de las movilizaciones es lograr que la Conselleria escuche a la comunidad educativa y adopte medidas que garanticen una educación pública de calidad, con más recursos, menos masificación y condiciones laborales dignas para el profesorado.