El AMPA Lluís Vives de la Pobla de Vallbona reclama la revisión de la lengua base para las aulas de 3 años

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del CEIP Lluís Vives de la Pobla de Vallbona ha expresado públicamente su preocupación por la configuración lingüística prevista para las aulas de 3 años del próximo curso 2026-2027. La entidad considera que la decisión de establecer las dos unidades en lengua base castellana limita el derecho de las familias a elegir la lengua de escolarización de sus hijos e hijas.

Según explica el AMPA, la decisión se habría adoptado tomando como referencia el aula de 2 años del centro, actualmente configurada con lengua base en castellano. Desde la asociación consideran que esta circunstancia no debería determinar automática la organización lingüística de todas las aulas de 3 años previstas para el próximo curso.

"Elimina la posibilidad real de elección"

El colectivo defiende que la elección realizada por las familias del alumnado de 2 años durante el proceso de admisión del curso 2025-2026 podría servir, en todo caso, como criterio para una única unidad, pero no para ambas, ya que ello elimina la posibilidad real de elección para el resto de familias que accederán al centro.

El AMPA recuerda que la Ley 1/2024, de 27 de junio, de la Generalitat que regula la libertad educativa, así como la Resolución de 25 de febrero de 2026 de la Dirección General de Centros Docentes sobre el procedimiento de admisión para el curso 2026-2027, reconocen el derecho de los representantes legales del alumnado a decidir la lengua base en la que escolarizas a sus hijos e hijas.

Según sostiene la asociación, la normativa establece que la configuración lingüística de las unidades debe realizarse a partir de las solicitudes presentadas por las familias y del análisis de las preferencias expresadas durante el proceso de admisión.

La actual planificación impediría solicitar un cambio de lengua base

Asimismo, el colectivo señala que la actual planificación impediría también que las familias del alumnado ya matriculado en el aula de 2 años puedan solicitar un cambio de lengua base, "una posibilidad contemplada en la normativa vigente siempre que existan vacantes disponibles", indicaban.

Para el AMPA, la situación supone "una limitación efectiva del derecho de elección lingüística al fijar de antemano una única opción para ambas unidades sin haber realizado previamente un proceso de consulta y valoración de la demanda real de las familias".

El AMPA solicita que se revise la decisión adoptada

Ante esta situación, la asociación solicita que se revise la decisión adoptada sobre la lengua base de las aulas de 3 años y que se garantice el cumplimiento de la normativa vigente en materia de libertad educativa. Además, reclama la puesta en marcha de un proceso transparente de consulta a las familias y que se estudie la posibilidad de ofrecer, al menos, una unidad en cada lengua base en función de la demanda existente.

La Conselleria responde

Por su parte, la Conselleria de Educación ha defendido, en declaraciones a Levante-EMV, que el procedimiento aplicado se ajusta a lo establecido en la Ley de Libertad Educativa. Según han explicado, "para determinar la lengua base de las nuevas unidades que se abren, se tienen en cuenta el resultado de la consulta sobre la lengua base, o cuando se trata del primer curso de escolarización, el resultado del porcentaje de familias que pidieron ese centro como primera opción, tal y como marca la Ley de libertad educativa, aplicando para ello el Anexo I de dicha ley”.

Desde la administración educativa señalan que, en este caso concreto, “el curso pasado el 100% de las familias que solicitaron el centro en primera opción en el procedimiento de admisión del alumnado optaron por el castellano”. Por ello, añaden que “de la aplicación del Anexo I de la ley, se deriva que las dos unidades sean en castellano”.

"No existe ninguna vulneración en el derecho de elección"

No obstante, la Conselleria sostiene que “no existe ninguna vulneración en el derecho de elección”, ya que las familias pueden solicitar el centro en valenciano como primera opción para expresar su preferencia lingüística y también incluirlo como segunda opción para asegurar plaza. Además, recuerdan que el artículo 13 de la ley contempla la posibilidad de adoptar medidas específicas si existiera una demanda elevada de valenciano no satisfecha, como podría ser la conversión de una unidad inicialmente prevista en castellano en una línea en valenciano si las ratios lo permiten.