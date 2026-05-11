Inversión
Iberdrola invierte más de 10 millones en Riba-roja de Túria para reforzar su red eléctrica tras la dana
La modernización de la red eléctrica en Riba-roja de Túria incluye la elevación de centros de transformación y el soterramiento de líneas
Iberdrola, a través de su distribuidora i-DE, está ejecutando en Riba-roja de Túria una inversión superior a los 10 millones destinada a la recuperación y mejora de infraestructuras eléctricas dañadas por la dana.
El proyecto de mayor alcance corresponde a la remodelación integral de la subestación transformadora situada en el polígono industrial El Oliveral. La actuación busca incrementar la fiabilidad del suministro, modernizar las instalaciones y dotarlas de una mayor capacidad de respuesta ante fenómenos meteorológicos extremos.
Minimizar el riesgo de inundación
Para ello, la energética ha invertido 7,3 millones en la actualización del parque de 132 kilovoltios y en la renovación total del sistema de 20 kV. Entre las principales mejoras figura la instalación de dos Centros Integrados de Media Tensión sobre plataformas elevadas más de metro y medio respecto al suelo, con el objetivo de minimizar el riesgo de inundación.
Asimismo, la subestación incorpora ya el primer Conjunto Integral de Control (CIMC), un sistema que centraliza telecomunicaciones, protecciones y control operativo en un único espacio. Esta infraestructura también se ha instalado sobre una base elevada de hormigón para reforzar la seguridad frente a posibles avenidas de agua.
La compañía también ha sustituido uno de los transformadores existentes por una nueva unidad de 40 MVA ubicada sobre una estructura en altura.
A estas actuaciones se suma la renovación de 46 centros de transformación repartidos por distintos puntos del municipio y el soterramiento de más de un kilómetro de línea eléctrica en el polígono de El Oliveral. Estos trabajos han supuesto una inversión adicional de 3,4 millones.
100 millones para rediseñar la red eléctrica
Las intervenciones forman parte del plan il·lumina, con el que Iberdrola está movilizando 100 millones para rediseñar la red eléctrica afectada por la dana mediante nuevas soluciones de resiliencia y digitalización.
Ignacio García Bosch, responsable del proyecto, ha subrayado que las actuaciones desarrolladas en Riba-roja de Túria permitirán a vecinos e industrias “contar con una red del futuro gracias a la importante inversión en instalaciones más compactas, modernas y resilientes, que incorporan los estándares más avanzados en digitalización”.
"Sin interrumpir el suministro eléctrico"
El responsable del proyecto también ha destacado que buena parte de las obras “se están ejecutando sin interrumpir el suministro eléctrico a los clientes gracias a la utilización de grupos electrógenos para reducir al mínimo las molestias y se ha mejorado el sistema de notificación para informar con mayor eficacia sobre los cortes programados”.
Para desarrollar este plan, Iberdrola ha constituido un equipo específico de 35 profesionales dedicados exclusivamente al proyecto, además de contar con la colaboración de cerca de 1.000 trabajadores de empresas contratistas, en su mayoría de la Comunitat Valenciana.
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