L'Eliana se suma a la protesta docente por una educación pública de calidad y con más personal

La huelga educativa convocada este lunes 11 de mayoha tenido un amplio seguimiento en l'Eliana, donde docentes de los centros públicos han protagonizado una intensa jornada de movilizaciones para reclamar mejoras en el sistema educativo valenciano y denunciar unas políticas que, según el colectivo, están deteriorando progresivamente la calidad de la enseñanza pública.

Las protestas han arrancado a primera hora de la mañana en el IES l'Eliana, donde profesorado y personal educativo han instalado un piquete informativo para explicar a familias y alumnado los motivos de la convocatoria y las principales reivindicaciones del sector. Posteriormente, las acciones se han trasladado a los centros públicos de primaria del municipio, donde se han repetido los piquetes informativos ante las escuelas.

La comunidad docente del Camp de Túria se une a la huelga educativa. / Levante-EMV

La movilización ha continuado con el desplazamiento de la columna docente del Camp de Túria hacia València para participar en la manifestación unitaria en defensa de la educación pública. El grupo se ha trasladado en metro hasta la estación de Empalme, donde se ha unido a otras columnas procedentes de l’Horta Nord antes de recorrer conjuntamente la avenida de las Cortes Valencianas y las grandes vías de la ciudad hasta llegar a la plaza de San Agustín, punto central de la protesta convocada por la comunidad educativa valenciana.

Desde la asamblea de docentes del IES l’Eliana han valorado de forma muy positiva el seguimiento de la huelga y han destacado el respaldo mostrado tanto por el profesorado como por numerosas familias y estudiantes. Según explican, las movilizaciones “no responden únicamente a reivindicaciones laborales”, sino también a la necesidad de “defender una educación pública de calidad, con recursos suficientes y preparada para afrontar los retos sociales y educativos de los próximos años”.

Demandas del colectivo

Entre las principales demandas del colectivo figuran la reducción de ratios para combatir la masificación en las aulas, el incremento de personal docente y de apoyo, la aplicación efectiva del acuerdo de plantillas y una reducción de la carga burocrática que asumen actualmente los centros educativos. Asimismo, el profesorado reclama la equiparación salarial de los docentes valencianos con respecto a otras comunidades autónomas.

Las reivindicaciones también incluyen mejoras en infraestructuras educativas, más recursos para la atención inclusiva, la defensa del valenciano como lengua de cohesión educativa y medidas que permitan aliviar la sobrecarga laboral que, según denuncian, soporta actualmente el profesorado.

La asamblea docente ha asegurado que las protestas continuarán durante las próximas semanas hasta que la Conselleria “escuche la comunidad educativa y asuma medidas reales para garantizar una educación pública digna, inclusiva y de calidad”.

Más movilizaciones en el Camp de Túria

En este sentido, la comunidad educativa del Camp de Túria ya ha anunciado nuevas acciones reivindicativas en distintos municipios de la comarca. Este martes 12 de mayo está prevista una concentración en la plaza del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, mientras que por la tarde el CEIP El Campés de la Pobla de Vallbona acogerá una merienda popular con juegos infantiles como espacio de encuentro y defensa de la enseñanza pública. Las movilizaciones continuarán el miércoles con una nueva concentración en la plaza Partidors de Llíria.