Loriguilla ampliará sus infraestructuras hidráulicas con una inversión histórica de 4 millones

El Ayuntamiento de Loriguilla da un paso más en el proceso de reconstrucción tras la dana de 2024 con una inversión histórica de más de 4 millones destinada a reforzar la seguridad hidraúlica histórica y mejorar infraestructuras clave. El consistorio ha recibido la subvención del Ministerio de Política Territorial que permitirá ejecutar nuevas actuaciones para aumentar la capacidad de evacuación de agua y minimizar el riesgo ante futuros episodios de lluvias intensas.

Estas actuaciones llegan semanas después de que este diario adelantara la intención del gobierno local de intervenir directamente sobre el puente de la Loma, al considerar insuficiente la reconstrucción ejecutada por la Generalitat Valenciana. Entonces, la alcaldesa de Loriguilla, Montse Cervera, ya advirtió, en declaraciones a Levante-EMV, de que la infraestructura "seguirá generando un efecto embudo" cuando se produzcan fuertes avenidas de agua.

"Desde el primer momento, el consistorio ha trabajado para que la reconstrucción no consistiera únicamente en reparar daños, sino también en mejorar aquellas infraestructuras que necesitaban una adaptación a la realidad actual", ha señalado ahora la alcaldesa. En este sentido, ha destacado que "estas actuaciones permitirán que Loriguilla esté más preparada y sea más segura ante futuros episodios de lluvias intensas.

Adecuación del nuevo puente de la Loma

Uno de los proyectos más importantes será precisamente la adecuación del nuevo puente de la Loma, reabierto al tráfico en marzo de 2026. Actualmente, la Confederación Hidrográfica del Júcar está finalizando el ensanchamiento del barranco en aproximadamente 11 metros para mejorar la evacuación del agua, pero el puente mantiene todavía unas dimensiones que el consistorio considera insuficientes.

La actuación municipal confirma así el planteamiento que ya avanzó Cervera hace unas semanas, cuando criticó que la reconstrucción autonómica se hubiera limitado prácticamente a reponer la infraestructura anterior. “Me he peleado mucho con ellos para que lo hicieran más largo y no se limitaran solo a reconstruirlo, pero no ha habido manera”, afirmó entonces la alcaldesa, quien explicó que la Conselleria defendía que la legislación de emergencia obligaba a reconstruir “lo que había antes”.

Recurrir al Gobierno central

Ante esta situación, el consistorio decidió recurrir al apoyo del Gobierno central para impulsar una actuación propia. “Lo que hemos hecho es solicitarlo al Ministerio, nos ha dado el dinero y cuando tengamos el proyecto lo licitaremos”, explicó Cervera, detallando además que la intervención permitirá aprovechar parte del puente ya ejecutado para ampliarlo y adaptarlo al nuevo cauce del barranco.

Puente de la Estación

La inversión estatal también permitirá actuar sobre el puente de la Estación, otra de las infraestructuras que el ayuntamiento considera problemáticas desde el punto de vista hidráulico. Actualmente cuenta con dos pasos insuficientes para absorber grandes caudales de agua, por lo que el proyecto prevé incorporar un tercer ojo de siete metros de anchura para mejorar el desagüe y facilitar un flujo más continuo.

Precisamente sobre este puente, Cervera ya había advertido de que “cuando llega el agua también va a ser un embudo”, lamentando igualmente la negativa de otras administraciones a acometer una remodelación más profunda desde el inicio.

Además de las actuaciones en ambos puentes, el plan contempla la creación de un sistema de laminación en la zona norte del municipio para captar y regular el agua de escorrentía antes de su llegada al casco urbano. El objetivo es reducir la entrada de agua al municipio y mejorar su canalización hacia el barranco.