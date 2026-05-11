Vecina de Nàquera denuncia abandono y riesgos en la urbanización Monteamor: "Vivimos peor que en una selva"

“Vivimos peor que en una selva de un país del tercer mundo”. La frase no pertenece a una protesta improvisada ni a una discusión vecinal puntual. La pronuncia una propietaria de la urbanización Monteamor, en Nàquera, que desde hace años asegura mantener una batalla administrativa, judicial y vecinal para denunciar lo que considera una situación de abandono, falta de mantenimiento y posibles riesgos para la seguridad en plena Sierra Calderona.

Su relato mezcla expedientes, registros de entrada, denuncias, cortes de agua, instalaciones eléctricas deficientes y una sensación constante de desprotección institucional. “Tengo miedo hasta de hablar”, reconoce en declaraciones a Levante-EMV. Asegura haber presentado escritos desde 2018 tanto al ayuntamiento como a diferentes organismos sin obtener respuestas claras. “He denunciado riesgo de incendio, instalaciones eléctricas peligrosas, agua no apta para beber y ausencia de rutas de evacuación. Nadie hace nada”, lamenta.

La urbanización, situada en un entorno forestal sensible, preocupa especialmente por el riesgo de incendio. La vecina denuncia acumulación de pinocha, ramas secas y falta de limpieza en zonas próximas a la Sierra Calderona. También asegura que no se están realizando inspecciones periódicas ni controles adecuados sobre instalaciones eléctricas comunitarias.

Uno de los puntos que más inquietud genera es el cuarto de máquinas de la piscina de Monte Rodeno. Según explica esta vecina, desde 2020 existirían informes y avisos sobre posibles riesgos de cortocircuito, electrocución o incendio derivados de conexiones eléctricas supuestamente irregulares vinculadas a farolas de la urbanización. “Un electricista me dijo que aquello podía provocar un incendio”, asegura. Sin embargo, sostiene que nunca se le ha facilitado documentación que acredite reparaciones definitivas, certificados técnicos o actuaciones avaladas por Iberdrola.

La situación, según denuncia, se agrava por la inexistencia de un plan efectivo de evacuación en una urbanización rodeada de masa forestal. “¿Qué va a pasar cuando haya un incendio?”, se pregunta. La vecina sostiene que trasladó esta preocupación al ayuntamiento en repetidas ocasiones desde 2019 y critica la falta de actuación municipal. “No hay ruta de evacuación y no se han hecho inspecciones de prevención de incendios como marca la ley”, insiste.

Estado de una de las filtraciones del edificio de esta urbanización de Nàquera. / Levante-EMV

Una semana sin agua y alertas sanitarias

Otro de los conflictos más graves afecta al suministro de agua potable. La residente asegura que durante la semana del 7 al 14 de marzo la urbanización permaneció sin servicio de agua por una avería cuya reparación, según afirma, llevaba pendiente desde 2023.

“Estuvimos una semana sin agua para nada”, denuncia. Explica que el quinto día se instalaron contenedores provisionales, aunque “el agua no era apta para beber”. La situación, afirma, generó un problema de salud pública que acabó siendo trasladado a Sanidad Ambiental y posteriormente a Fiscalía.

La vecina sostiene que los vecinos nunca fueron informados adecuadamente sobre desde cuándo el agua del pozo no era apta para el consumo. “Nuestra salud se ha puesto en riesgo y el ayuntamiento me manda a hablar con la administradora”, critica. A su juicio, el consistorio debería haber intervenido de forma más contundente ante una situación que considera “gravísima”.

Una de las vecinas denuncia el estado de abandono de la urbanización de Monteamor. / Levante-EMV

Derramas, cuentas sin aclarar y una finca envejecida

Las críticas también alcanzan la gestión económica de la comunidad y de las entidades vinculadas a la urbanización. La propietaria denuncia falta de transparencia en las cuentas desde que adquirió la vivienda en 2018. “Nunca han querido exhibirme contratos, ni ingresos”, afirma.

Según explica, los vecinos llevan pagando derramas desde 2023 para acometer actuaciones relacionadas con la Inspección Técnica del Edificio (ITE), aunque asegura que muchas obras siguen sin ejecutarse. “La obra debía empezar en septiembre de 2024 y la empresa contratada está en suspensión”, señala.

La vecina cuestiona además el trabajo del actual administrador y denuncia que la comunicación con los propietarios se limita prácticamente al cobro de cuotas extraordinarias. “Solo envía correos para cobrar derramas”, sostiene.

Monteamor está compuesta por cuatro bloques de viviendas de más de 50 años de antigüedad. La denunciante asegura que existen extintores caducados, problemas eléctricos recurrentes y daños ocasionados por la falta de mantenimiento comunitario. Relata incluso una descarga eléctrica registrada en octubre de 2025 en el bloque uno, que dejó varias viviendas sin suministro. “Todo fue por falta de mantenimiento”, afirma.

La residente también denuncia haber sufrido acoso vecinal, vandalismo en su vehículo y situaciones de tensión durante juntas de propietarios. “Cuando empecé a pedir cuentas cambió todo”, explica.

Asegura que en una reunión comunitaria llegó a preguntar por el seguro de la comunidad y por las cuentas económicas, generando una fuerte discusión. “Todos chillaron y me insultaron”, recuerda.

“¿Cuántas urbanizaciones más estarán igual?”

Más allá de Monteamor, la denunciante teme que situaciones similares puedan repetirse en otras urbanizaciones de Nàquera. Considera que existe una falta generalizada de supervisión municipal sobre comunidades con instalaciones envejecidas, pozos privados y sistemas eléctricos deficientes.

“¿Cuántas urbanizaciones más estarán igual?”, se pregunta. Cree que la combinación de falta de inspecciones, abandono del mantenimiento y riesgo forestal puede convertir determinadas zonas residenciales en puntos especialmente vulnerables ante un posible incendio en la Sierra Calderona.

Mientras tanto, asegura seguir recopilando documentos, fotografías, burofaxes y registros de entrada para intentar que las administraciones actúen. “No puede ser que esto pase en Europa”, concluye.