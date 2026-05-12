El alcalde de Gátova critica la "falta de conocimiento de la CHJ" sobre el barranco del Carraixet

El Ayuntamiento de Gátova ha expresado su malestar por unas declaraciones de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre el estado y mantenimiento del Barranco del Carraixet a su paso por el municipio.

Desde el consistorio subrayan que “esto no va de una guerra del PP contra la CHJ, va de un alcalde preocupado por el estado real del Carraixet y por la seguridad de su municipio y de los pueblos situados aguas abajo”. El alcalde de Gátova, Jesús Salmerón, ha explicado que durante los últimos episodios de dana tuvo que supervisar personalmente, junto a operarios municipales, la evolución del barranco, comprobando el caudal y los bloqueos provocados por las cañas invasoras. Asimismo, ha destacado las dificultades para acceder a determinados tramos, especialmente en la zona de nacimiento del Carraixet, donde asegura que existen áreas “completamente invadidas y prácticamente intransitables”.

“O no entienden nada o no conocen el Carraixet”

El alcalde ha criticado “la falta de sensibilidad y de conocimiento real del territorio” por parte del organismo estatal y ha afirmado que “o no entienden nada o no conocen el Carraixet”.

“Yo tengo clarísimo que no me voy a inundar, lo que me preocupa es un posible tapón por acumulación de cañas y vegetación invasora que pueda provocar que toda esa agua salga con más fuerza hacia abajo afectando a otros municipios”, ha explicado Salmerón.

"Un incendio ahí sería devastador”

El primer edil también ha advertido del riesgo medioambiental que supone el estado actual del barranco ante la llegada del verano. “Nos preocupa enormemente que alguien pueda prender fuego al cañar. Estamos hablando de kilómetros y kilómetros de vegetación seca e invasora junto a la Sierra Calderona. Un incendio ahí sería devastador”, ha señalado.

Además de los riesgos hidrológicos y de incendio, el ayuntamiento alerta de las consecuencias sanitarias y ambientales derivadas de la proliferación de cañas invasoras, especialmente de la especie Arundo donax, considerada una de las plantas exóticas más perjudiciales para los ecosistemas fluviales mediterráneos. Según el consistorio, esta vegetación desplaza a las especies autóctonas de ribera, reduce la biodiversidad, favorece la acumulación de biomasa seca, incrementando el riesgo de incendios, dificulta el flujo natural del agua en episodios de lluvias intensas y genera zonas de agua estancada que favorecen la proliferación de mosquitos.

"Lo difícil es pisar el terreno"

“Hablar desde un despacho es muy fácil. Lo difícil es pisar el terreno, ver cómo está realmente el barranco y entender el problema que sufrimos los municipios pequeños”, ha manifestado el alcalde.

El ayuntamiento también ha respondido a las declaraciones de la CHJ sobre la posibilidad de actuar con recursos municipales propios.

“Si no fuera por el apoyo de la Diputación de Valencia y de la Generalitat Valenciana a través de subvenciones, pueblos como el nuestro, con más de 30 kilómetros de término municipal pero con muy poca población y recursos limitados, no podrían actuar ni sobre una sola caña”, ha afirmado Salmerón.

"Más compromiso y menos burocracia"

Por último, el Ayuntamiento de Gátova ha reiterado su voluntad de colaborar con el resto de administraciones, aunque reclama “más compromiso, más presencia sobre el terreno y menos burocracia” para hacer frente a un problema que, según defienden, afecta directamente a la seguridad, al medio ambiente y al futuro de los municipios del interior.

“Exigimos a la Confederación Hidrográfica del Júcar que actúe de manera inmediata en el Barranco del Carraixet, especialmente en el tramo comprendido desde su nacimiento a su desembocadura, y que cumpla de una vez con sus competencias de mantenimiento, limpieza y conservación del cauce ante el grave estado de abandono que presenta actualmente”, ha concluido el alcalde de Gátova, Jesús Salmerón.