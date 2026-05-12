Obras
Arrancan las obras del itinerario ciclopeatonal en la CV-375 para conectar la Pobla de Vallbona y l’Eliana
La Diputación de Valencia invierte más de dos millones de euros en una actuación de 10 meses para mejorar la conexión entre ambos municipios
La Diputación de Valencia ha iniciado las obras del nuevo itinerario ciclopeatonal en la carretera CV-375 entre la Pobla de Vallbona y l’Eliana, una actuación destinada a mejorar la seguridad vial, facilitar los desplazamientos a pie y en bicicleta y reforzar la conexión entre dos municipios que registran una intensa movilidad cada día.
La diputada de Carreteras y vicepresidenta segunda de la institución, Reme Mazzolari, ha visitado esta mañana la zona de actuación junto al alcalde del municipio, Abel Martí, donde ha destacado que "se trata de un nuevo avance en la estrategia para fomentar una movilidad más segura y sostenible en el entorno metropolitano de València".
Mazzolari ha destacado que “esta actuación responde a una demanda real de los vecinos y vecinas de la zona, que necesitan desplazarse con más seguridad entre núcleos urbanos muy próximos y que por tanto, generan mucha movilidad entre ellos”. La diputada añade que “la Diputación está apostando por proyectos que no solo mejoran las carreteras, sino que también hacen más cómodos y seguros los trayectos cotidianos para peatones y ciclistas”.
"Eliminaremos el punto negro del Camí del Assagador"
Por su parte, el alcalde Abel Martí afirma que “se trata de una actuación muy necesaria para la Pobla de Vallbona y para toda esta zona en expansión, porque mejora la seguridad, la conexión entre municipios y la calidad de vida de muchos vecinos que utilizan diariamente esta carretera. Además, eliminaremos el punto negro del Camí del Assagador que supondrá un antes y un después en la movilidad de la zona y evitará futuros accidentes”.
Más de dos millones de inversión
El proyecto permitirá dar continuidad al itinerario ya existente junto a la variante sur de la Pobla de Vallbona, prolongándolo hasta el término municipal de l’Eliana y enlazándolo con zonas industriales y residenciales del entorno. Además, la actuación facilitará desplazamientos más seguros para quienes actualmente deben circular o caminar cerca de la carretera.
La carretera CV-375 constituye una de las principales vías de conexión entre la CV-35 y municipios como l’Eliana, la Pobla de Vallbona, Benaguasil y San Antonio de Benagéber, atravesando una zona con una elevada concentración residencial e industrial.
La actuación, que cuenta con una inversión de 2.022.000 euros y un plazo de ejecución de 10 meses, se llevará a cabo entre los puntos kilométricos 2+220 y 4+180 de la CV-375 e incluye la creación de un recorrido accesible y continuo para peatones y bicicletas, así como mejoras de integración y seguridad en distintos puntos del trazado.
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