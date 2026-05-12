Loriguilla finaliza la sustitución íntegra de una antigua tubería de agua de 1964

El Ayuntamiento de Loriguilla ha anunciado este martes el restablecimiento del suministro de agua tras culminar las obras de conexión de la nueva tubería principal de abastecimiento del municipio, aunque varias horas después de la comunicación oficial varios vecinos y vecinas seguían asegurando en redes sociales que todavía no tenían agua en sus viviendas.

La actuación, ejecutada por la empresa Aqlara, ha permitido sustituir una antigua conducción de fibrocemento de 1964 por una nueva tubería de PVC de 1.600 metros, con una inversión cercana a los 245.000 euros financiada por la Generalitat Valenciana a través del programa MAREDA.

“Hoy es un día muy importante para Loriguilla”

La alcaldesa de Loriguilla destacó en sus redes sociales la importancia de la actuación y aseguró que “hoy es un día muy importante para Loriguilla”. En su mensaje explicó que “dejamos atrás una tubería de 1964, de fibrocemento, con fugas y parcialmente ilocalizable por ubicarse en terrenos privados, para dar paso a una nueva conducción de PVC más segura, estanca y preparada para el futuro”.

La primera edil también señaló que los trabajos previstos inicialmente hasta las seis de la mañana tuvieron que prolongarse “unas horas más debido a la complejidad técnica de las conexiones y las comprobaciones necesarias para garantizar que todo quedara correctamente funcionando”.

Las obras de conexión de la nueva tubería principal de abastecimiento de Loriguilla. / A. Loriguilla

"Una tubería de fibrocemento de 1964"

“No podíamos seguir mirando hacia otro lado con una tubería de fibrocemento de hace más de 60 años”, afirmó la alcaldesa, quien defendió que se trata de “obras que no se ven pero son necesarias y son las que garantizan que un pueblo tenga futuro”.

Por su parte, el ayuntamiento informó posteriormente de que ya se había “vuelto a inyectar agua a la red de Loriguilla, incluyendo la nueva tubería sustituida”, aunque advirtió de que el agua “iría llegando con fuerza a las viviendas a medida que cargue el sistema y se vaya eliminando el aire que, tras la conexión, ha quedado atrapado en la red de suministro”.

Desde el consistorio reconocieron además las molestias ocasionadas por la interrupción del servicio y admitieron que la actuación se prolongó más de lo previsto. “El consistorio entiende perfectamente las molestias y es lógico estar de mal humor cuando algo tan básico como el agua falta”, señalaron en el comunicado difundido en redes sociales.

Sin embargo, pese al anuncio oficial del restablecimiento del suministro, algunos comentarios publicados por vecinos y vecinas aseguraban que todavía no disponían de agua corriente en sus casas cerca de una hora después de la comunicación. Algunos residentes expresaron su malestar por la demora en la recuperación total del servicio.

Antigua tubería del suministro de agua de Loriguilla. / A. Loriguilla

"Falta alguna zona"

Ante estas quejas, la alcaldesa, Montse Cervera, ha explicado en declaraciones a Levante-EMV que “en general ya tienen agua, pero falta alguna zona”. Además, detalló que tras la conexión de la nueva conducción “han estado trabajando quitando las bolsas de aire y arreglando la presurización”. La alcaldesa añadió que zonas como “Frente Vectorial Bravo, sector R3, Pintor Sorolla o José Iturbi” ya contaban nuevamente con suministro.

"Entra dentro de la normalidad"

Cervera también reconoció que la actuación “ha tomado más horas de la cuenta” debido a la complejidad del proyecto, ya que “muchos tramos de la tubería estaban ‘perdidos’ entre campos y en parcelas privadas”. Asimismo, explicó que durante la intervención “también hemos preparado la conexión con la red de Riba-roja” y señaló que “al depender solo de una toma de agua se ha retrasado el proceso, pero entra dentro de la normalidad y los trabajadores llevan desde ayer sin parar”.