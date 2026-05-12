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Huelga educativa

Profesorado de la comarca del Camp de Túria protesta por la escuela pública en la segunda jornada de huelga educativa

La concentración en Riba-roja de Túria se suma a las movilizaciones en toda la Comunitat Valenciana contra la política educativa de la Generalitat

Profesorado de institutos de la comarca del Camp de Túria manifestándose en la plaza del Ayuntamiento de Riba-roja.

Profesorado de institutos de la comarca del Camp de Túria manifestándose en la plaza del Ayuntamiento de Riba-roja. / A. Riba-roja de Túria

Laura Florentino

Laura Florentino

Riba-roja de Túria

La plaza del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha acogido este martes una concentración de docentes y familias coincidiendo con la segunda jornada de la huelga indefinida convocada en la educación pública valenciana. La protesta, impulsada por los sindicatos STEPV, CSIF, CCOO y UGT, reunió a profesorado de distintos centros de la comarca del Camp de Túria bajo lemas en defensa de la escuela pública y de mejoras en las condiciones educativas.

La movilización, convocada a las 12 horas en la plaza consistorial, formó parte de las acciones organizadas en diferentes municipios valencianos dentro de la huelga indefinida iniciada ayer 11 de mayo. En las pancartas podían leerse mensajes como “Més recursos, menys ràtios” o “L’escola pública i en valencià és un dret”, en referencia tanto a la reclamación de más inversión educativa como a la defensa del valenciano en las aulas.

"La llengua no es toca"

Varios participantes portaron también carteles con el lema “La llengua no es toca”, una de las consignas que más se repitieron durante la concentración y que refleja el rechazo de parte de la comunidad educativa a las políticas lingüísticas impulsadas por la Generalitat Valenciana.

Profesorado manifestándose en la plaza del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria.

Profesorado manifestándose en la plaza del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria. / Levante-EMV

Institutos de Benaguasil, l'Eliana o Llíria

La protesta contó con la participación de docentes de institutos y colegios de la comarca, entre ellos profesorado de institutos de Riba-roja, Benaguasil, l'Eliana o Llíria, visible con su respectivo en algunos de los carteles exhibidos durante la jornada. Los asistentes reclamaron además una reducción de ratios, más personal de apoyo y una mejora de las condiciones laborales del profesorado.

La huelga educativa indefinida arrancó este lunes en toda la Comunitat Valenciana en un contexto de fuerte tensión entre sindicatos y Conselleria de Educación. Las organizaciones convocantes denuncian falta de negociación y reclaman mejoras salariales, reducción de carga burocrática y mayor inversión en infraestructuras educativas.

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Profesorado manifestándose en la plaza del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria.

Profesorado manifestándose en la plaza del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria. / Levante-EMV

Durante la concentración de Riba-roja, algunos manifestantes criticaron también la escasa atención mediática que, a su juicio, está recibiendo el conflicto educativo. Uno de los carteles mostrados durante la marcha cuestionaba el papel de las principales cadenas de televisión estatales en la cobertura de las movilizaciones.

Profesorado de institutos de la comarca del Camp de Túria manifestándose en la plaza del Ayuntamiento de Riba-roja.

Profesorado de institutos de la comarca del Camp de Túria manifestándose en la plaza del Ayuntamiento de Riba-roja. / A. Riba-roja de Túria

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