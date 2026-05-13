Llíria aprueba la ampliación de la factoría de Power Electronics y creará más de 600 empleos

El Ayuntamiento de Llíria impulsará una modificación puntual del planeamiento urbanístico para permitir la ampliación de la factoría de Power Electronics en el Parque Empresarial de Carrasses, una actuación que contempla la creación de más de 600 nuevos puestos de trabajo vinculados al sector de la movilidad eléctrica.

Según ha explicado el concejal de Política Territorial, Paco García, “Llíria continúa con su expansión industrial en el Parque Empresarial de Carrasses, esta vez con la ampliación de las instalaciones de la factoría de Power Electronics”.

El edil ha detallado que el ayuntamiento “ha emitido informe ambiental y territorial estratégico favorable en el procedimiento simplificado de evaluación ambiental y territorial estratégica de la modificación puntual nº 3 del Plan Parcial de Mejora del sector SI-1-Carrasses, de suelo urbanizable industrial con el objeto de poder llevar a cabo la agrupación física y jurídica de las manzanas edificables 12 y 13 de la UE-B del citado sector”.

Centrada en la fabricación de cargadores para vehículos eléctricos

La propuesta ha sido presentada por Power Electronics España, S.L. con el objetivo de construir una nueva planta destinada a servicios de movilidad eléctrica, centrada en la fabricación de cargadores para vehículos eléctricos. La compañía afronta esta ampliación como respuesta al crecimiento experimentado durante los últimos años.

Actualmente, la empresa dispone en Llíria de una planta de producción de más de 100.000 metros cuadrados, donde trabajan a diario centenares de personas. Con la futura ampliación, las instalaciones quedarán integradas en un único complejo industrial que reforzará la capacidad de fabricación de la compañía mediante una nueva nave conectada al resto de dependencias.

Superficie total de 174.015 metros cuadrados

El proyecto permitirá que la factoría alcance una superficie total de 174.015 metros cuadrados y contará con tecnologías avanzadas de fabricación y ensamblaje para optimizar la producción y distribución de sus productos en todo el territorio nacional. La operación supondrá además la creación de más de 600 empleos en un mercado donde la empresa suma actualmente 60 GW en funcionamiento.

Con esta iniciativa, Llíria consolida el crecimiento del parque logístico y empresarial de Carrasses, considerado uno de los principales polos de inversión industrial de la Comunitat Valenciana. En los últimos años, el área ha atraído importantes proyectos empresariales de distintos sectores productivos.

Junto a Power Electronics, firmas como Pinturas Montó, Conforama, SRG Global o Advanced Organic Materials, entre otras, ya operan o disponen de parcelas en el enclave industrial de Carrasses.

Polígono protegido de zonas inundables

Por su parte, el alcalde Paco Gorrea ha destacado que el polígono “cuenta con un atractivo inversor importante por su cercanía a Valencia y a las principales redes viarias y de transporte, como la CV-35, CV-50, A-7, puerto y aeropuerto, así como la disposición inmediata de parcelas edificables entre los 5.000 y 70.000 m2. Y es un polígono, por su ubicación, protegido de zonas inundables y con excepcionales vías y nudos de conexión con la autovía CV-35, hecho que ha propiciado la implantación de nuevas empresas y la creación de miles de puestos de trabajo”.