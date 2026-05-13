Riba-roja de Túria pide a la Generalitat declarar zona tensionada por el alza del alquiler

El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria aprobó el pasado 11 de mayo, la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para instar a la Generalitat Valenciana a declarar el municipio como zona de mercado residencial tensionado y promover medidas estructurales en materia de vivienda. La propuesta salió adelante con 13 votos a favor y 8 en contra.

Durante el debate plenario, el concejal del PSPV, David Barbancho, defendió la iniciativa asegurando que la moción responde “a una realidad que conocen perfectamente cientos de familias de Riba-roja de Túria” y no a “una posición ideológica ni de un debate abstracto sobre el mercado inmobiliario”.

"Es el principal problema social de nuestro tiempo"

El edil socialista señaló que el acceso a la vivienda se ha convertido en “el principal problema social de nuestro tiempo” y puso el foco en las dificultades de jóvenes, familias y personas mayores para asumir el coste del alquiler o la hipoteca.

“Nace de los jóvenes que trabajan y no pueden emanciparse, de familias que destinan cada vez más porcentaje de su salario al alquiler o a la hipoteca, de personas mayores que ven cómo el precio de la vivienda crece mucho más rápido que sus pensiones”, afirmó Barbancho.

En su intervención, el concejal hizo referencia al incremento del precio del alquiler en el municipio y recordó que “Riba-roja desgraciadamente era noticia porque ha registrado una de las mayores subidas de alquiler en España en 2026”. Según expuso, “el precio medio de una vivienda tipo ha escalado de unos 862 euros a 1.100 mensuales, situándose como uno de los focos principales de encarecimiento en la Comunitat Valenciana”.

El portavoz socialista defendió que la declaración de zona tensionada se ajusta a lo previsto en la Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda y explicó que la normativa contempla esta figura para municipios donde exista “riesgo de oferta insuficiente, crecimiento desproporcionado de precio o un sobreesfuerzo económico de los hogares”.

Otras medidas urgentes

La moción también contempla medidas complementarias como la ampliación del parque público de vivienda, la rehabilitación de inmuebles vacíos, la colaboración institucional y ayudas al alquiler social.

Por su parte, el concejal de Vox, José Luis Fernández, mostró el rechazo de su grupo a la propuesta al considerar que supone una "medida intervencionista, ideológica y jurídicamente cuestionable".

"Interviniendo el mercado del alquiler no se va a solucionar el problema de la vivienda, al revés, lo va a agravar", mantuvo el edil, quien defendió "el pleno respeto a la propiedad privada sin que el Estado intervenga".

Fernández Santamaría cargó además contra las política de regulación de precios y criticó a los partidos de izquierdas por defender, según dijo, medidas que "limitan la generación de riqueza".

La concejala socialista, Teresa Pozuelo, aportó datos sobre la evolución del precio del alquiler en el municipio durante los últimos años.

Evolución de precios del alquiler en Riba-roja de Túria

“En 2023 el alquiler estaba en 8 euros el metro cuadrado, un piso de 80 metros cuadrados podía costar 640 euros al mes. En 2024 estábamos hablando de 736 euros esa misma vivienda, en 2025 sería a 840 euros al mes y en 2026 estamos hablando de 880 euros”, explicó.

Con la aprobación de la moción, el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria solicitará formalmente a la Generalitat el inicio del procedimiento para declarar el municipio como zona de mercado residencial tensionado, una figura prevista en la legislación estatal para limitar el impacto del incremento de precios del alquiler en áreas con especiales dificultades de acceso a la vivienda.