Vilamarxant ultima un contrato inminente tras una cadena de averías en el suministro de agua

El municipio de Vilamarxant ha vivido en las últimas jornadas una complicada situación debido a una cadena de averías en la cañería de agua de Monte Horquera que dejó durante horas sin suministro a buena parte de la población y obligó al consistorio a declarar el agua no apta para el consumo.

Según informó el ayuntamiento a través de sus redes sociales, la primera avería fue detectada en la mañana del 12 de mayo. Tras una primera reparación, los operarios localizaron una nueva rotura en la misma conducción, lo que obligó a prolongar el corte del suministro hasta la medianoche.

Sin embargo, la situación se agravó todavía más durante la noche, cuando apareció una tercera avería en la cañería. El consistorio comunicó el 13 de mayo que la incidencia ya había sido reparada y que el servicio comenzaba a restablecerse de manera progresiva, aunque advirtió de que el agua del grifo seguiría sin ser apta para beber ni cocinar hasta nuevo aviso.

"Un absoluto desastre"

Ante la preocupación vecinal y las críticas surgidas por los problemas de abastecimiento, el alcalde de Vilamarxant, Héctor Troyano, publicó un mensaje en el que calificó lo ocurrido como “un absoluto desastre”.

El primer edil reconoció el desgaste emocional y técnico que supuso encadenar tres roturas consecutivas durante las labores de reparación. “No os podéis imaginar la desolación de pensar que el trabajo estaba terminado y volver al principio de nuevo”, señaló, describiendo la situación como “agotadora” tanto para el pueblo como para los responsables municipales.

Troyano explicó, además, que los problemas estructurales del abastecimiento de agua en Vilamarxant “no vienen de ahora”, sino que se arrastran desde hace décadas. Según indicó, gran parte de las tuberías del municipio tienen más de 60 años de antigüedad y su renovación completa requerirá todavía años de inversión.

Debilidades de la red

El alcalde detalló que la red presenta varias debilidades importantes: la dependencia de un único pozo de abastecimiento, una sola conducción principal y depósitos con capacidad limitada para soportar cortes prolongados del suministro.

Acuerdos con pozos privados

A pesar de ello, defendió que el actual equipo de gobierno está impulsando mejoras progresivas en la red hidraúlica mediante la sustitución de canalizaciones, la sectorización del sistema y acuerdos con pozos privados para ampliar las fuentes de suministro.

Entre las actuaciones más relevantes, Troyano destacó las conversaciones mantenidas con la Conselleria para conectar Vilamarxant a la EMSHI, la entidad que gestiona el agua potable en el área metropolitana de Valencia. "Estamos avanzando con ellos y con el resto de pueblos para hacer la conexión con la entidad", aseguraba el alcalde en declaraciones a Levante-EMV, quien subrayó que esta actuación permitiría disponer de "una solución definitiva" y dejar atrás la dependencia exclusiva de los pozos.

"El nuevo contrato vamos a sacarlo enseguida"

Asimismo, el primer edil anunció que el consistorio ultima un nuevo contrato integral de gestión del agua que "recogerá todas las necesidades" del municipio. "El nuevo contrato vamos a sacarlo enseguida", afirmó a este diario.

"Somos nosotros quienes estamos revirtiendo esta situación y trabajando cada día frente a los imprevistos mientras solucionamos un desastre heredado", aseguró Troyano, quien concluyó afirmando que seguirá dedicando "cuerpo y alma" al municipio "por responsabilidad y, sobre todo, por amor a Vilamarxant".