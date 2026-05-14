Reconstrucción dana
Riba-roja instala una malla en ocho hectáreas del Parque Natural del Túria para frenar especies invasoras y minimizar el riesgo de incendios
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria interviene en ocho hectáreas del Parque Natural del Túria para combatir la caña común y reducir el riesgo de incendios
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria está llevando a cabo la adquisición e instalación de malla antihierba en el Parque Natural del Túria, una actuación incluida en el Programa de ayudas urgentes dirigidas a mancomunidades de municipios afectados por la dana.
El proyecto, coordinado por la Mancomunitat Camp de Túria, tiene como objetivo frenar la regeneración y expansión de la caña común (Arundo donax) en parcelas públicas del parque natural mediante la instalación de malla antihierba en la infraestructura verde del entorno.
Presupuesto total de 185.400 euros
La actuación cuenta con un presupuesto total de 185.400 euros y ha permitido intervenir en cerca de ocho hectáreas del Parque Natural del Túria, concretamente en el tramo comprendido entre el Pont Vell y la Masía de Traver.
Reducir la carga de biomasa combustible
Además de combatir la proliferación de especies invasoras, esta intervención busca reducir la carga de biomasa combustible y minimizar el riesgo de incendios forestales, especialmente tras los efectos provocados por la dana de 2024. De este modo, el proyecto contribuye a reforzar la conservación y resiliencia del Parque Natural del Túria, favoreciendo su adaptación al cambio climático y preservando uno de los principales valores ambientales y turísticos del municipio.
La iniciativa está financiada con fondos NextGenerationEU de la Unión Europea, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En este contexto, la Mancomunitat Camp de Túria gestiona un total de 750.000 euros junto al resto de municipios afectados.
- Sigue la última hora de huelga indefinida de los profesores en la Comunitat Valenciana: piquetes informativos y manifestaciones
- Sanidad investiga un caso sospechoso de hantavirus en Alicante, una mujer de 32 años
- La consellera se dirige a las familias por carta en puertas de la huelga: 'Ningún alumno puede ser rehén de un conflicto sindical
- La manifestación de docentes desborda València y los sindicatos cifran el seguimiento alrededor del 90%
- Aemet activa el aviso amarillo por lluvias en Valencia: cuánto va a llover y las horas más fuertes
- Fuertes lluvias en València: en qué pueblos ha llovido más
- Un avión vinculado al traslado de pacientes con síntomas de hantavirus hace escala en Valencia
- Llorca se abre a negociar 'todas' las peticiones de los docentes pero relega la subida salarial: 'Atendamos lo importante