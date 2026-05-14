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Reconstrucción dana

Riba-roja instala una malla en ocho hectáreas del Parque Natural del Túria para frenar especies invasoras y minimizar el riesgo de incendios

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria interviene en ocho hectáreas del Parque Natural del Túria para combatir la caña común y reducir el riesgo de incendios

La instalación de malla anti hierba para prevenir la regeneración y expansión de la caña común en Riba-roja de Túria.

La instalación de malla anti hierba para prevenir la regeneración y expansión de la caña común en Riba-roja de Túria. / Mancomunitat Camp de Túria

Laura Florentino

Laura Florentino

Riba-roja de Túria

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria está llevando a cabo la adquisición e instalación de malla antihierba en el Parque Natural del Túria, una actuación incluida en el Programa de ayudas urgentes dirigidas a mancomunidades de municipios afectados por la dana.

El proyecto, coordinado por la Mancomunitat Camp de Túria, tiene como objetivo frenar la regeneración y expansión de la caña común (Arundo donax) en parcelas públicas del parque natural mediante la instalación de malla antihierba en la infraestructura verde del entorno.

Presupuesto total de 185.400 euros

La actuación cuenta con un presupuesto total de 185.400 euros y ha permitido intervenir en cerca de ocho hectáreas del Parque Natural del Túria, concretamente en el tramo comprendido entre el Pont Vell y la Masía de Traver.

Reducir la carga de biomasa combustible

Además de combatir la proliferación de especies invasoras, esta intervención busca reducir la carga de biomasa combustible y minimizar el riesgo de incendios forestales, especialmente tras los efectos provocados por la dana de 2024. De este modo, el proyecto contribuye a reforzar la conservación y resiliencia del Parque Natural del Túria, favoreciendo su adaptación al cambio climático y preservando uno de los principales valores ambientales y turísticos del municipio.

Noticias relacionadas y más

La iniciativa está financiada con fondos NextGenerationEU de la Unión Europea, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En este contexto, la Mancomunitat Camp de Túria gestiona un total de 750.000 euros junto al resto de municipios afectados.

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