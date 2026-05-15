Voluntariado
L’ElianaVol consolida su labor solidaria con refugiados y colectivos vulnerables
Vecinos, artistas y voluntarios, como el escultor Kike Gordillo, colaboran altruistamente para sostener los proyectos de L’ElianaVol
L’ElianaVol, la asociación de voluntariado de la localidad, continúa desarrollando una destacada labor social, humanitaria y de sensibilización gracias al compromiso de sus personas voluntarias y al apoyo institucional del ayuntamiento. La entidad se ha consolidado como un referente local de solidaridad y cooperación, impulsando iniciativas de ayuda humanitaria en colaboración con SOS Refugiados y destinadas tanto a personas refugiadas como a colectivos vulnerables afectados por crisis y emergencias sociales.
Entre las actuaciones más destacadas se encuentra la actividad permanente de la Nave Humanitaria, ubicada en el almacén municipal cedido por el consistorio, desde donde se coordina la recepción y distribución de ayuda destinada a los campos de refugiados de Atenas y a familias afectadas por la dana.
Además, el pasado mes de marzo, se presentó el documental 'Entre fogones y barro', centrado en el trabajo realizado junto a Acción Directa Sierra Norte (ADSN) en las tareas de cocina de alimentos durante la crisis de la dana. El acto contó con la participación de Ana Isabel Martínez, responsable de Nave Albal, quien compartió la realidad que todavía viven muchas personas afectadas por esta emergencia.
Acciones de sensabilización y defensa
L’ElianaVol ha continuado promoviendo acciones de sensibilización y defensa de los derechos humanos mediante concentraciones mensuales, actividades culturales y acciones de memoria democrática, fomentando valores de convivencia, paz y justicia social.
Cabe destacar igualmente la implicación de la comunidad educativa local en estas iniciativas solidarias. El IES de l’Eliana organizó recientemente una actividad benéfica cuyos fondos fueron destinados a proyectos humanitarios impulsados por la asociación.
Colaboración altruista de vecinos
Mención especial merece también la colaboración altruista de vecinos, artistas y personas voluntarias que continúan contribuyendo al sostenimiento de estos proyectos solidarios. Entre ellos, el escultor local Kike Gordillo, quien donó una nueva escultura titulada 'Electra' para recaudar fondos, o la voluntaria Mariló, que elabora artesanalmente pendientes de ganchillo con símbolos de paz y solidaridad para apoyar campañas humanitarias y de sensibilización social.
Tal y como ha señalado el concejal de Voluntariado, Jorge Pérez Comeche, “desde el ayuntamiento reafirmamos nuestro compromiso de seguir colaborando con entidades como L’ElianaVol, que representan un ejemplo de participación ciudadana, solidaridad y apoyo a las personas más vulnerables”.
- Sigue la última hora de huelga indefinida de los profesores en la Comunitat Valenciana: piquetes informativos y manifestaciones
- La Conselleria de Educación deja fuera de la propuesta a los sindicatos el aumento salarial y los convoca de nuevo el lunes
- Más de 1.200 miembros de direcciones de centros se plantean dimitir en bloque en apoyo a la huelga
- Cientos de profesores se plantean poner un 10 general en 2º de Bachillerato frente a las críticas del Consell
- Sanidad investiga un caso sospechoso de hantavirus en Alicante, una mujer de 32 años
- La manifestación de docentes desborda València y los sindicatos cifran el seguimiento alrededor del 90%
- Aemet activa el aviso amarillo por lluvias en Valencia: cuánto va a llover y las horas más fuertes
- La consellera se dirige a las familias por carta en puertas de la huelga: 'Ningún alumno puede ser rehén de un conflicto sindical