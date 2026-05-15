L’ElianaVol consolida su labor solidaria con refugiados y colectivos vulnerables

L’ElianaVol, la asociación de voluntariado de la localidad, continúa desarrollando una destacada labor social, humanitaria y de sensibilización gracias al compromiso de sus personas voluntarias y al apoyo institucional del ayuntamiento. La entidad se ha consolidado como un referente local de solidaridad y cooperación, impulsando iniciativas de ayuda humanitaria en colaboración con SOS Refugiados y destinadas tanto a personas refugiadas como a colectivos vulnerables afectados por crisis y emergencias sociales.

Entre las actuaciones más destacadas se encuentra la actividad permanente de la Nave Humanitaria, ubicada en el almacén municipal cedido por el consistorio, desde donde se coordina la recepción y distribución de ayuda destinada a los campos de refugiados de Atenas y a familias afectadas por la dana.

Además, el pasado mes de marzo, se presentó el documental 'Entre fogones y barro', centrado en el trabajo realizado junto a Acción Directa Sierra Norte (ADSN) en las tareas de cocina de alimentos durante la crisis de la dana. El acto contó con la participación de Ana Isabel Martínez, responsable de Nave Albal, quien compartió la realidad que todavía viven muchas personas afectadas por esta emergencia.

L’ElianaVol refuerza su labor humanitaria y consolida el almacén municipal como punto clave de ayuda internacional. / A. L'Eliana

Acciones de sensabilización y defensa

L’ElianaVol ha continuado promoviendo acciones de sensibilización y defensa de los derechos humanos mediante concentraciones mensuales, actividades culturales y acciones de memoria democrática, fomentando valores de convivencia, paz y justicia social.

Cabe destacar igualmente la implicación de la comunidad educativa local en estas iniciativas solidarias. El IES de l’Eliana organizó recientemente una actividad benéfica cuyos fondos fueron destinados a proyectos humanitarios impulsados por la asociación.

Colaboración altruista de vecinos

Mención especial merece también la colaboración altruista de vecinos, artistas y personas voluntarias que continúan contribuyendo al sostenimiento de estos proyectos solidarios. Entre ellos, el escultor local Kike Gordillo, quien donó una nueva escultura titulada 'Electra' para recaudar fondos, o la voluntaria Mariló, que elabora artesanalmente pendientes de ganchillo con símbolos de paz y solidaridad para apoyar campañas humanitarias y de sensibilización social.

Tal y como ha señalado el concejal de Voluntariado, Jorge Pérez Comeche, “desde el ayuntamiento reafirmamos nuestro compromiso de seguir colaborando con entidades como L’ElianaVol, que representan un ejemplo de participación ciudadana, solidaridad y apoyo a las personas más vulnerables”.