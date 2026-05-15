La Pobla de Vallbona contará con un sistema de avisos oficiales para emergencias en 30 segundos

El Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona trabaja en la puesta en marcha de un nuevo sistema oficial de alertas y avisos para la ciudadanía, una herramienta innovadora que permitirá mejorar la comunicación directa, inmediata y geolocalizada con vecinos y vecinas ante situaciones de emergencia, incidencias o avisos municipales.

Esta semana, el alcalde de la Pobla de Vallbona, Abel Martí, ha mantenido una reunión de trabajo con la empresa Urban Alert para avanzar en la implantación del sistema y concretar las próximas fases del proyecto.

La nueva herramienta permitirá al consistorio enviar alertas oficiales en aproximadamente 30 segundos directamente a los teléfonos móviles, con la posibilidad de segmentar la información por calles, barrios o zonas concretas del municipio, garantizando así una comunicación más precisa y eficaz ante cualquier situación, desde una avería de gas hasta un incendio.

Diseñado para emergencias, inundaciones o cortes de tráfico y obras

El sistema complementará los canales de emergencia ya existentes, como el 112 o ES-Alert, reforzando la capacidad de coordinación y respuesta municipal sin sustituirlos. Está diseñado tanto para emergencias, inundaciones, incendios, fenómenos meteorológicos adversos o cortes de suministro, como para incidencias de movilidad, cortes de tráfico, obras urgentes, eventos o avisos de interés general.

La implantación contempla la configuración completa de la plataforma adaptada a la Pobla de Vallbona, el desarrollo de cartografía y zonas de riesgo del municipio, la creación de plantillas oficiales de alerta, la formación de personal municipal autorizado, la realización de simulacros previos y el soporte técnico especializado durante el primer año.

"Una Pobla más segura"

Abel Martí ha señalado que “este sistema nos permite seguir trabajando en una Pobla más segura y mejorar la coordinación ante las posibles emergencias que puedan surgir en el municipio desde un incendio hasta una rotura de tubería”. Además, ha añadido que “cada día sumamos más herramientas y mecanismos para ofrecer respuestas rápidas ante futuras situaciones de emergencias, desde la Unidad de drones, las cámaras en zonas inundables o ahora este sistema de avisos y alertas”.