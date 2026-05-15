Riba-roja de Túria celebra el present i el futur de la llengua valenciana
Riba-roja de Túria acollirà el dissabte 16 de maig la XXXVII Trobada d’Escoles en Valencià del Camp de Túria amb una gran festa per la llengua i reivindicació per l’educació pública
Riba-roja de Túria es convertirà aquest dissabte 16 de maig en l’epicentre de la llengua, la cultura i la convivència amb la celebració de la XXXVII Trobada d’Escoles en Valencià del Camp de Túria, sota el lema «Tenim història, som futur».
La jornada reunirà milers de persones de tota la comarca en una gran festa col·lectiva que va molt més enllà de l’àmbit educatiu: és una afirmació d’identitat, un espai de trobada i una reivindicació clara per una educació pública, de qualitat i en valencià, perquè la llengua és un patrimoni que ens uneix com a poble.
El lema d’enguany apel·la a la memòria i a la responsabilitat compartida. Recorda el camí recorregut al llarg de dècades de compromís amb la llengua, però sobretot projecta una mirada cap al futur, cap a una comunitat que vol continuar educant, vivint i creant en valencià. Les Trobades són, des de fa més de quaranta anys, un espai de celebració però també de defensa activa de la llengua, davant qualsevol intent d’arraconar-la o minoritzar-la.
Les Trobades 2026 s’han construït com un projecte col·lectiu que s’estén més enllà de l’acte central del dissabte 16 de maig. De fet, durant aquesta setmana, la comunitat educativa ja ha començat a viure aquesta festa amb activitats que posen en valor la creativitat i el compromís de l’alumnat, com el lliurament dels Premis Sambori de literatura en valencià, que té lloc este divendres 8 a l’Auditori Municipal de Riba-roja, o les Trobades Musicals de la comarca, ajornades per la vaga de professorat, però que estan ja preparades amb entusiasme i dedicació per celebrar-se més endavant.
Malgrat que el context de la convocatòria de vaga educativa ha obligat a adaptar part de la programació prèvia, Riba-roja serà l’escenari on la llengua es convertirà en expressió i experiència compartida. De fet, lluny de desvirtuar el sentit de les Trobades, aquesta situació reforça encara més el seu caràcter reivindicatiu, posant de manifest la necessitat de continuar defensant una educació pública de qualitat i el paper fonamental del professorat i de la comunitat educativa en la continuïtat d’una educació digna, amb recursos per a la inclusió i en valencià.
Festa oberta i participativa
El dissabte, Riba-roja de Túria eixirà al carrer amb una cercavila plena de música i color que conduirà la comunitat educativa fins al Parc Municipal Maldonado, autèntic cor de la celebració.
Allí, xiquets, xiquetes, famílies i docents podran gaudir d’una àmplia oferta de tallers i activitats organitzades pels centres educatius, les Ampes, i altres entitats, que converteixen el parc en un espai viu d’aprenentatge i convivència. Manualitats, jocs, propostes pedagògiques, un sorteig de productes diversos gràcies a la col.laboració dels comerços locals, el sopar de germanor i experiències compartides donaran forma a una vesprada-nit pensada per a totes les edats amb la xaranga del grup ABDLB.
I és que la música serà un dels fils conductors de la jornada. L’energia i l’humor de Canta Canalla convidaran els més menuts i menudes a cantar, ballar i viure la llengua des de l’alegria col·lectiva, com una experiència viva, com vol transmetre la cançó «Xiulaballariu» que s’ha convertit ja en un himne. A la nit, Jazz Woman aportarà més crítica i contemporània amb una proposta musical potent i compromesa. La jornada culminarà amb un correfocs que omplirà de llum i emoció els carrers, posant el punt final a una festa que és, sobretot, una celebració compartida.
«Tenim un compromís amb la nostra identitat i les Trobades són el marc perfecte per a reivindicar la llengua valenciana i una escola pública de qualitat, i ho farem amb la participació massiva d’entitats culturals, socials i educatives de tota la comarca», subratlla l’ alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga.
