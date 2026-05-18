Sucesos
Un camión atropella a una anciana en Vilamarxant y requiere rescate de bomberos
El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha movilizado un dispositivo de emergencia para rescatar a la mujer atrapada
Una mujer de avanzada edad ha resultado herida este lunes tras ser atropellada por un camión en Vilamarxant, en un accidente ocurrido en la CV-50 a su paso por el municipio.
El aviso se ha recibido sobre las 13:15 horas, momento en el que el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha movilizado un amplio dispositivo de emergencia para atender el suceso.
Según han informado los bomberos, la mujer quedó atrapada entre las ruedas del vehículo pesado tras el atropello, por lo que fue necesaria la intervención de los efectivos para proceder a su rescate.
Hasta el lugar se desplazaron dos dotaciones de bomberos de los parques de l’Eliana y Chiva, además de un sargento de Paterna y un jefe de sector. Los efectivos lograron liberar a la víctima, que posteriormente fue transferida a los medios sanitarios para recibir asistencia médica.
Por el momento no han trascendido más datos sobre el estado de la mujer ni sobre las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente.
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