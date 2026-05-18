La huelga educativa en el Camp de Túria continúa ante la falta de acuerdos con la Conselleria de Educación

La comunidad educativa del Camp de Túria ha vuelto a salir esta mañana a las calles en una nueva jornada de huelga en defensa de la educación pública. Las movilizaciones continúan después de la multitudinaria manifestación celebrada el pasado viernes en València, una convocatoria que, según las asambleas docentes de la comarca, “ha insuflado ánimos y fuerza al profesorado” ante la falta de acuerdos con la Conselleria de Educación.

La jornada reivindicativa ha comenzado a las 7.30 horas con piquetes informativos en las puertas del instituto de L’Eliana. El profesorado ha querido visibilizar el creciente apoyo a la huelga y recordar a la ciudadanía que las protestas buscan defender tanto las condiciones laborales de los docentes como la calidad del sistema educativo público.

Posteriormente, entre las 8.30 y las 9.30 horas, el profesorado se ha concentrado en la rotonda de L’Eliana y ha respaldado las movilizaciones impulsadas por las docentes del CEIP Garbí. La acción también ha servido para reforzar la coordinación entre centros educativos de diferentes etapas y visibilizar la unidad de la comunidad educativa.

Más tarde, las protestas se han trasladado hasta el Parque Benjamín Civera de La Pobla de Vallbona, donde a las 10.30 horas se ha celebrado una concentración comarcal. Durante el acto, el profesorado ha desplegado pancartas, ha hecho sonar silbatos y consignas reivindicativas y ha reclamado una respuesta “real y urgente” por parte de la Conselleria.

Las movilizaciones continuarán esta tarde

Las movilizaciones continuarán esta tarde coincidiendo con el inicio de la mesa de negociación prevista para las 16 horas. Antes de la reunión, diferentes columnas de docentes se concentrarán ante la Conselleria de Educación para exigir avances en las negociaciones y presionar a la administración para que asuma las principales demandas del sector.

La comunidad educativa del Camp de Túria mantiene la presión en una nueva jornada de huelga por la enseñanza pública. / Levante-EMV

"Necesidad de una educación pública digna, inclusiva y con recursos suficientes"

El profesorado insiste en que la huelga no responde únicamente a reivindicaciones salariales, sino a la necesidad de garantizar una educación pública digna, inclusiva y con recursos suficientes. Entre los principales puntos de las movilizaciones destacan la reducción de ratios para combatir la masificación en las aulas, el incremento de personal docente y de apoyo, la reducción de la burocracia que asumen los centros educativos y la equiparación salarial del profesorado valenciano con otras comunidades autónomas.

Otras reclamaciones

Además, las asambleas docentes reclaman más recursos para la atención inclusiva, mejoras en infraestructuras educativas, la defensa del valenciano como lengua de cohesión educativa y la paralización de los recortes en Formación Profesional pública, que según denuncian favorecen la privatización progresiva del sistema educativo.

La comunidad educativa asegura que las movilizaciones continuarán mientras la Conselleria no asuma “compromisos concretos y calendarizados” para revertir la situación que, según denuncian, atraviesa actualmente la enseñanza pública valenciana.