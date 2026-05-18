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Llíria inaugura la reforma integral de sus tres principales parques infantiles

El Ayuntamiento de Llíria prioriza la adecuación de estas tres zonas de alta afluencia infantil, estratégicamente ubicadas cerca de centros educativos

El Ayuntamiento de Llíria finaliza la renovación integral de tres de sus principales parques infantiles.

El Ayuntamiento de Llíria finaliza la renovación integral de tres de sus principales parques infantiles. / A. Llíria

Laura Florentino

Laura Florentino

Llíria

El Ayuntamiento de Llíria ha formalizado la recepción de las obras de reforma integral realizadas en los parques de l’Hort d’Agustí, Silvestre d’Edeta y Mura. Con la finalización de esta actuación, el municipio pone a disposición de la ciudadanía unas instalaciones totalmente renovadas, concebidas para ofrecer espacios de juego más modernos, seguros y sostenibles desde el punto de vista medioambiental.

La intervención llevada a cabo ha incluido la renovación completa de todas las zonas de juego infantil, así como una reorganización y mejora del arbolado existente. Esta actuación sobre la vegetación ha sido planificada con una perspectiva a largo plazo, de manera que los nuevos ejemplares plantados irán desarrollándose hasta consolidar áreas verdes de alta calidad y asegurar las zonas de sombra necesarias para las personas usuarias durante los periodos de mayor calor.

Desde el consistorio se destaca que, en esta fase, se ha priorizado la actuación en estos tres parques debido a su elevada afluencia de niños y niñas, ya que están ubicados de forma estratégica en el entorno de centros educativos y otras áreas de la localidad.

El Ayuntamiento de Llíria finaliza la renovación integral de tres de sus principales parques infantiles.

El Ayuntamiento de Llíria finaliza la renovación integral de tres de sus principales parques infantiles. / A. Llíria

"Hemos priorizado la adecuación de estas zonas de gran afluencia"

En este sentido, la concejala de Medio Ambiente, Consuelo Morató, ha subrayado la relevancia de estas mejoras para la vida diaria del municipio. “Somos plenamente conscientes de la importancia fundamental que tienen los parques en el desarrollo y el bienestar de nuestros niños y niñas. Por ello, hemos priorizado la adecuación de estas zonas de gran afluencia, con el objetivo de ofrecer a las familias entornos seguros, verdes y de la máxima calidad”, ha señalado.

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Dentro de esta estrategia global de mejora urbana, la intención del ayuntamiento es extender de forma progresiva estas renovaciones integrales a todos los parques del municipio, incluyendo tanto el casco urbano como las distintas urbanizaciones de Llíria.

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