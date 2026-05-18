Riba-roja de Túria impulsará 36 viviendas industrializadas de alquiler asequible

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria y la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVhA) han acordado impulsar la construcción de 36 viviendas industrializadas en el núcleo urbano del municipio. El proyecto ha sido abordado en una reunión celebrada esta mañana entre el alcalde, Robert Raga, la concejala de Urbanismo, Teresa Pozuelo, el secretario autonómico de Vivienda, Sebastian Fernández, y la directora de la EVhA, Estefanía Martínez.

Ubicación

La nueva promoción se ubicará junto al CEIP Camp de Túria y forma parte del Plan VIVE DANA, una iniciativa que permite a los ayuntamientos, a través de los Planes de Reconstrucción Local (PRL), desarrollar vivienda pública en plazos reducidos.

Las viviendas, de aproximadamente 65 metros cuadrados, contarán con dos dormitorios y estarán destinadas al alquiler asequible, con rentas previstas de entre 400 y 500 euros mensuales.

Plazo estimado de construcción

Para avanzar en el proyecto, el ayuntamiento actualizará técnica y jurídicamente la parcela y elevará al Pleno la cesión del suelo a la entidad pública de vivienda. Una vez adjudicados la redacción del proyecto y la ejecución de las obras, el plazo estimado de construcción será de nueve meses.

Esta actuación se suma a las 22 viviendas adjudicadas recientemente por Casa 47 en el municipio. Además, el consistorio prevé impulsar otras 830 viviendas mediante promoción privada gracias al desarrollo del Plan Parcial del sector número 2 “Calvari”, un ámbito urbanístico de 263.625 metros cuadrados.