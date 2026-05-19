La Asociación Ciudadana Camp de Túria y Serranía critica el "silencio político" ante el proyecto de biometano de Llíria

La Asociación Ciudadana Camp de Túria y Serranía ha vuelto a alzar la voz contra el proyecto de macroplanta de biometano previsto entre los términos municipales de Llíria, Casinos y Domeño, una infraestructura que consideran “una grave amenaza para la salud, el entorno natural y la calidad de vida de miles de vecinos”.

La plataforma vecinal, constituida el pasado mes de septiembre tras conocerse el proyecto, denuncia que la preocupación social ha ido creciendo en los últimos meses mientras, aseguran, continúa el “silencio político” por parte del Ayuntamiento de Llíria y del conjunto de la corporación municipal.

“Después de dos manifestaciones ciudadanas y meses de inquietud vecinal, seguimos sin obtener respuestas claras ni compromisos públicos”, lamentan desde la asociación, que critica la “falta absoluta de posicionamiento” institucional ante una instalación que podría ubicarse muy cerca de núcleos habitados y zonas de valor patrimonial y ambiental.

Puntos sensibles del entorno

Entre las principales preocupaciones vecinales destacan la proximidad de la planta a diferentes puntos sensibles del entorno. Según explica la asociación, el proyecto se situaría “a solo 300 metros de un poblado ibero”, “a apenas 500 metros de la urbanización Mont-Ravana y escasos 400 metros del Ferriol”, además de encontrarse “a unos 2 kilómetros de Casinos y Domeño”.

La plataforma advierte de posibles impactos sobre el acuífero, problemas de contaminación atmosférica y malos olores, incremento del tráfico pesado y una posible pérdida de valor de viviendas y negocios de la zona.

Además, recuerdan que distintos expertos y divulgadores ambientales, entre ellos Antonio Turiel, Máximo Florín y Artemi Cerdà, han alertado públicamente en diversas ocasiones sobre los riesgos asociados a este tipo de macroinstalaciones “cuando no existe una planificación adecuada”.

“Defender el agua, la salud y nuestro entorno no es alarmismo"

Desde la asociación lamentan también que algunas voces hayan acusado a los vecinos de generar alarma social. “Defender el agua, la salud y nuestro entorno no es alarmismo. Es responsabilidad”, sostienen.

"Nuestra postura no supone un rechazo a las energías renovables"

La entidad insiste en que su postura no supone un rechazo a las energías renovables, sino a “la implantación de macroindustrias junto a viviendas y espacios naturales sin consenso social ni garantías suficientes”.

Entre sus principales reivindicaciones figuran la paralización cautelar del proyecto, la elaboración de estudios ambientales y sanitarios independientes, la protección del acuífero y del patrimonio arqueológico y la apertura de un “proceso real de información y participación ciudadana”.

La movilización vecinal continuará durante las próximas semanas. La Asociación Ciudadana Camp de Túria y Serranía participará este fin de semana en la Feria Alternativa de València con un stand informativo y, además, el domingo 24 de mayo a las 11 horas, Toni Jorge ofrecerá una charla sobre la macroplanta de biometano de Llíria en la carpa 1 del recinto ferial.

“Nuestros pueblos no son una zona de sacrificio”, concluyen desde la plataforma vecinal.