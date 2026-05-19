Política
La izquierda de l'Eliana avanza hacia una candidatura progresista unitaria para las municipales de 2027
La Mesa de diálogo continúa abierta a la incorporación de otras fuerzas progresistas y movimientos sociales del municipio
Ciudadanía y representantes de distintas fuerzas progresistas de l’Eliana han iniciado contactos para impulsar una candidatura unitaria de izquierdas con vistas a las elecciones municipales de 2027.
En una primera reunión celebrada el 18 de mayo de 2026 participaron representantes locales de Esquerra Unida, Els Verds y Movimiento Sumar, junto al representante intercomarcal de Podem País Valencià y miembros del colectivo ciudadano +Acción Ciudadana.
El encuentro sirvió para constituir una Mesa de diálogo destinada a explorar acuerdos que permitan concurrir de forma conjunta a los próximos comicios municipales, en un espacio político situado a la izquierda del PSOE. Tanto las organizaciones políticas como el colectivo ciudadano venían mostrando desde principios de año su interés en abrir este proceso de unidad.
Durante la reunión, las formaciones participantes coincidieron en la voluntad de avanzar hacia un acuerdo antes del verano. Las partes implicadas han anunciado además la celebración de nuevas reuniones de trabajo para abordar los distintos aspectos organizativos y programáticos de una posible candidatura conjunta. La Mesa de diálogo, según señalaron, continúa abierta a la incorporación de otras fuerzas progresistas y movimientos sociales de l’Eliana.
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