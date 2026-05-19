L'Eliana aplaza les Trobades de Secundaria en apoyo a la huelga docente

El gobierno municipal de l'Eliana ha anunciado el aplazamiento oficial de Les Trobades d'Escola Valenciana de Secundaria. Con esta decisión, el ejecutivo quiere manifestar su apoyo al colectivo docente en huelga, sumándose a sus reivindicaciones y respetando el derecho a la protesta de un sector clave para el municipio.

Les Trobades d'Escola Valenciana son una de las citas culturales y reivindicativas más importantes de la comarca en defensa de la lengua y de la escuela pública, de calidad y en valenciano. En esta ocasión, l'Eliana iba a ser la sede de este encuentro juvenil, cuya celebración estaba prevista para el próximo viernes día 22 de mayo.

Ante la huelga educativa, "el ayuntamiento se alinea firmemente con las reivindicaciones del profesorado. Desde el equipo de gobierno se considera que las demandas de los docentes son legítimas y necesarias para garantizar el futuro de la educación, motivo por el cual la administración local ha optado por actuar con responsabilidad", indicaban fuentes consistoriales.

El Ayuntamiento de l'Eliana aplaza les Trobades de Secundaria en solidaridad con la huelga docente. / A. L'Eliana

Desde la corporación se quiere subrayar la importancia histórica de Les Trobades, pero recuerdan que no se puede celebrar la fiesta de la escuela pública en valenciano "sin garantizar primero que sus equipos docentes cuenten con unas condiciones laborales decentes". Mantener la actividad en el calendario, estando destinada directamente a los institutos y durante el horario lectivo, "supondría contraprogramar la huelga y generar un grave problema logístico de organización y seguridad para los propios centros educativos", indican.

"La prioridad es y será siempre la defensa de los servicios públicos"

Por su parte, el alcalde de l'Eliana, Salva Torrent, ha destacado que "la prioridad de este gobierno es y será siempre la defensa de los servicios públicos, no podemos mirar hacia otro lado cuando nuestros docentes se ven obligados a salir a la calle". En la misma línea, la concejala de Educación, Eva Santafé, ha señalado que "les Trobades nacen del propio profesorado y de las familias, por lo que no tiene sentido sacarlas adelante vaciando de contenido su propia lucha laboral". Finalmente, Isabel Montaner, concejala de Promoción del Valenciano, ha concluido que "nuestro compromiso con la lengua y la comunidad educativa es indudable, y precisamente por respeto a ese vínculo, nos ponemos a su lado".

Aplazado y sin una fecha definida

"Por todo ello, el evento queda aplazado y sin una fecha definida por el momento, a la espera de cómo evolucionen las negociaciones del colectivo docente", sentenciaban desde el consistorio.