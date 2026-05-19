Riba-roja eliminará al máximo el riesgo de inundación en sus polígonos con nuevas infraestructuras hidráulicas

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha presentado al empresariado del Sector 14 las actuaciones hidráulicas previstas para reducir al máximo el riesgo de inundaciones en el área industrial ante futuros episodios de fuertes lluvias o una posible dana.

La reunión, celebrada en la sede de Ribactiva Empresas, contó con la participación del alcalde, Robert Raga; el concejal delegado para la Reconstrucción, José Luis Ramos; los responsables municipales de Fomento Económico y Áreas Industriales, José Ángel Hernández y Teresa Pozuelo; y el jefe del SAIH de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Ignacio Valero.

Durante el encuentro, Valero explicó las principales líneas de actuación impulsadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar con el objetivo de disminuir los caudales que llegan tanto al área industrial de Riba-roja como al Pla de Quart a través del barranco del Pozalet y la Rambla del Poyo.

Entre las medidas previstas figura la creación de Zonas de Almacenamiento Controlado (ZACs), destinadas a laminar los caudales y reducir la velocidad del agua, así como la restauración del cauce del barranco Pozalet-Saleta para recuperar la continuidad natural del recorrido entre Loriguilla y Aldaia.

Mota de 500 metros junto a la A-3

Una de las primeras actuaciones que estará finalizada será la mota de aproximadamente 500 metros junto a la A-3, diseñada para evitar la entrada de agua al polígono El Oliveral y a la urbanización La Reva. Desde la Confederación Hidrográfica del Júcar se prevé que esta obra de emergencia concluya antes del próximo 15 de junio.

Otro de los puntos sobre los que se actuará es la carretera del PLV, cuyo trazado provocó un efecto de taponamiento durante las inundaciones de 2024 al impedir el paso natural del agua. Tras el acuerdo alcanzado con la Generalitat Valenciana, titular de la vía, está previsto iniciar en los próximos meses las obras de apertura de la ronda Puerto de Valencia y su conexión con La Saleta. Mientras tanto, se han ejecutado trabajos de limpieza de sedimentos en las balsas existentes para minimizar riesgos.

Proyectos previstos en barrancos de Chiva y Cheste

En relación con la Rambla del Poyo, la Confederación trabaja también en diferentes proyectos aguas arriba mediante nuevas ZACs previstas en barrancos de Chiva y Cheste, con el fin de reducir los caudales máximos que alcanzan la zona industrial.

Una de las actuaciones consideradas estratégicas para la protección del Sector 14 será la construcción de una nueva mota promovida por el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, con una inversión cercana a los 800.000 euros y actualmente en fase de redacción del proyecto. Según los estudios de caudales de la CHJ, en un escenario hipotético de 2.000 metros cúbicos por segundo, las actuaciones previstas permitirían reducir notablemente el agua que alcanzaría el área industrial, y la futura mota rebajaría el caudal hasta apenas 5 metros cúbicos por segundo.

“Estamos en una área industrial segura y muy competitiva"

El alcalde, Robert Raga, ha defendido que estas infraestructuras “garantizan la seguridad ante una posible dana”. Además, ha subrayado que “estamos en una área industrial segura y muy competitiva, seguimos trabajando de la mano de las administraciones para reducir al mínimo el impacto de las fuertes lluvias y garantizar la protección tanto al área industrial como a las zonas residenciales de La Reva y la Pedanía El Oliveral”.