La depuradora Nàquera-Bonanza culmina su modernización tras años de reivindicaciones

La Generalitat Valenciana ha culminado las obras de adecuación y modernización de la depuradora Nàquera-Bonanza, una actuación estratégica que permitirá mejorar de forma sustancial el sistema de saneamiento y tratamiento de aguas residuales de los municipios de Nàquera y Serra. La intervención, impulsada por la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), ha supuesto una inversión superior a los tres millones y permitirá concentrar todo el tratamiento de aguas en una única instalación “más moderna, eficiente y preparada para el futuro”.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Martínez Mus, visitó las instalaciones acompañado por el alcalde de Nàquera, Iván Expósito, con motivo de la finalización de unas obras que permitirán la entrada en funcionamiento definitiva de la infraestructura durante el próximo mes de junio.

Durante la visita, Martínez Mus destacó que la actuación “da una solución técnica y ambiental definitiva a una instalación que arrastraba importantes problemas estructurales desde hace años”. El conseller explicó que la antigua depuradora, construida “a finales del siglo pasado”, llevaba décadas generando dificultades debido a las características del terreno sobre el que se levantó. “Se construyó en una zona de rellenos y eso provocó problemas estructurales desde el principio. El terreno no permitía ni ampliar las instalaciones ni incorporar tratamientos especiales”, señaló.

Martínez Mus visita las obras finalizadas de la depuradora de Nàquera. / L.F.

El responsable autonómico remarcó además que cualquier intento de reparación integral de la antigua planta “era inviable tanto por el elevado coste económico como por las propias condiciones del subsuelo”. “No podemos reparar algo que está cimentado sobre un terreno inestable”, resumió.

Ante esa situación, la Generalitat optó por una solución integral basada en la unificación de los tratamientos en la depuradora Náquera-Bonanza. Para ello, se clausuró la antigua instalación y parte de ella se reconvirtió en estación de bombeo. Además, se ejecutaron cerca de 1.800 metros de nuevas conducciones para transportar las aguas residuales hasta la nueva planta.

"Hasta 300% de su capacidad actual"

“Con esta actuación unificamos todas las aguas residuales en una única instalación, reducimos costes y dotamos al sistema de una mayor resiliencia”, afirmaron desde EPSAR. Según se explicó, la nueva infraestructura está preparada para asumir futuras ampliaciones y adaptarse al crecimiento urbanístico e industrial de la zona. “Con pequeñas inversiones adicionales se puede incrementar la capacidad de tratamiento un 60%, y con una ampliación mayor, para la que ya existe espacio reservado, la planta podría llegar incluso al 300% de su capacidad actual”, detallaron.

La nueva depuradora incorpora tecnología avanzada y sistemas preparados para la reutilización futura del agua tratada. Los técnicos responsables explicaron que la instalación cuenta con reactores biológicos de fangos activos tipo carrusel, un sistema “muy robusto y ampliamente implantado en la Comunitat Valenciana para plantas medianas y pequeñas”.

Además, los primeros resultados obtenidos durante el periodo de pruebas están siendo muy positivos. “Se están consiguiendo valores de nitrógeno inferiores a 15 miligramos por litro y de fósforo por debajo de 2 miligramos, cumpliendo razonablemente bien todos los parámetros analíticos”, señalaron los responsables técnicos de la obra.

La planta dispone también de espesadores, sistemas de deshidratación y almacenamiento de fangos, centros de transformación completamente renovados, grupo electrógeno de alta capacidad, edificio de terciario y sistemas de tratamiento químico para la eliminación de fósforo y desinfección.

Las obras finalizadas de la depuradora de Nàquera. / L.F.

“La planta es prácticamente autónoma, funciona durante apagones"

Uno de los aspectos destacados es la automatización integral de las instalaciones y su capacidad de respuesta ante incidencias eléctricas. Los técnicos explicaron que el sistema dispone de un “vigilante eléctrico” capaz de detectar cortes de suministro y activar automáticamente el grupo electrógeno para garantizar que la depuradora siga funcionando incluso durante apagones. “La planta es prácticamente autónoma y puede continuar operando ante cualquier fallo de la red eléctrica”, explicaron.

La actuación ha incluido más de 22 intervenciones diferentes, muchas de ellas centradas en la renovación eléctrica, automatización y mejora de equipamientos hidráulicos. También se ha integrado la antigua estación de bombeo dentro del sistema de control centralizado, permitiendo monitorizar en tiempo real los caudales y el funcionamiento de toda la red.

“Un día histórico”

Por su parte, el alcalde de Nàquera, Iván Expósito, celebró la puesta en marcha de la nueva infraestructura y aseguró que el municipio vive “un día histórico”. “Nàquera está hoy de celebración porque llevábamos muchísimo tiempo esperando una depuradora de grandes dimensiones, preparada para el futuro y para nuevas ampliaciones”, afirmó en declaraciones a Levante-EMV.

El primer edil destacó especialmente el impacto positivo para el tejido industrial local. “El polígono industrial ya podrá conectarse a la depuradora, evitando los pozos ciegos y las gestiones residuales independientes de cada empresa”, explicó.

Expósito agradeció el respaldo de la Generalitat y de la EPSAR y aseguró que la nueva instalación supone “un salto extraordinario en sostenibilidad y salubridad” para el municipio. “Toda el agua residual se depura ahora en una planta eficiente y adaptada a la realidad actual”, indicó.

Las obras finalizadas de la depuradora de Nàquera. / L.F.

"Quedan urbanizaciones por conectar"

No obstante, el alcalde subrayó que el proyecto no supone el final del trabajo pendiente en materia de saneamiento. “Esto no es un punto y final, es un punto y seguido. Quedan urbanizaciones por conectar, quedan industrias y todavía queda mucho trabajo por hacer, pero es el inicio de un gran futuro para Nàquera”, concluyó.