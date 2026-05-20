La Diputación de Valencia finaliza la renovación integral del Camí del Pla entre Bétera y Náquera

La Diputación de Valencia ha finalizado las obras de acondicionamiento en el Camí del Pla, en el tramo comprendido entre las carreteras CV-305 y CV-310, en los términos municipales de Bétera y Náquera.

La vicepresidenta segunda de la Diputación, Reme Mazzolari, ha visitado este miércoles las obras recién acabadas junto a la alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío, y el alcalde de Nàquera, Iván Expósito. Una jornada de trabajo donde han podido conocer de primera mano las mejoras implementadas junto a concejales y técnicos municipales de los ayuntamientos de ambas localidades.

Renovación de cerca de siete kilómetros

La actuación en el Camí del Pla ha permitido renovar cerca de 6,8 kilómetros de una vía estratégica para la movilidad comarcal, utilizada diariamente tanto por tráfico agrícola como industrial, especialmente por vehículos pesados vinculados a las áreas empresariales de Bétera y Nàquera. Además, este itinerario funciona habitualmente como vía alternativa durante episodios de congestión en el by-pass, lo que refuerza su importancia para la conexión entre municipios del Camp de Túria.

Verdevío ha asegurado que es “un orgullo contar con una Diputación que resuelve los problemas de los municipios de la provincia. El Camí del Pla, concretamente la falta de drenaje, era un problema muy importante para Bétera, ya que cada vez que llovía lo teníamos que cerrar al tráfico”.

Reivindicación histórica de Bétera

“Con estas actuaciones, se atiende a una reivindicación histórica de Bétera y se mejora la seguridad vial en la comarca”, ha señalado Verdevío. Al mismo tiempo, también ha incidido en que estas obras son “punto y seguido, porque necesitamos que este Camí del Pla se convierta en una carretera y no vamos a parar hasta conseguirlo”.

Inversión superior a los 800.000 euros

Las obras, con una inversión superior a los 800.000 euros, han permitido resolver los problemas de deterioro y drenaje que sufría esta vía y que, durante episodios de lluvias intensas, llegaban a provocar acumulaciones de agua y cortes temporales del tráfico. Además, la actuación ha incluido la mejora del firme, el drenaje y la señalización, además de pequeñas modificaciones en el trazado para reforzar la visibilidad y la seguridad de la circulación.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto ha sido la incorporación de criterios de sostenibilidad, mediante el uso de materiales reciclados procedentes del antiguo firme de la carretera para la renovación del pavimento, en línea con la estrategia de descarbonización y economía circular impulsada por la Diputació de València.

Durante la visita, Mazzolari, ha explicado que “ante la importancia de esta vía y la intensidad de tráfico que soporta, ya hemos entablado contactos, tanto desde la Diputación como los dos ayuntamientos afectados, para que la Generalitat pueda llegar a catalogar el tramo como carretera provincial con objeto de abordar su ampliación y mejora”.