Obras
La nueva rotonda del Siscar en Serra, una reivindicación histórica para ciclistas y conductores
La intervención, que sustituye una antigua intersección en 'T', responde a una reivindicación histórica del Ayuntamiento de Serra para eliminar riesgos de accidentes
El municipio de Serra ya cuenta con la nueva rotonda del Siscar, situada en la intersección entre la CV-310 y la CV-328 en dirección a Porta Coeli, una infraestructura impulsada por la Diputación de Valencia que permitirá mejorar de forma notable la circulación y la seguridad vial en uno de los puntos con mayor tránsito del término municipal.
La actuación, ejecutada con una inversión de 626.946 euros, responde a una reivindicación histórica del Ayuntamiento de Serra, especialmente por los problemas de visibilidad y el riesgo de accidentes que presentaba la antigua intersección en forma de “T”, tanto para vehículos como para peatones y ciclistas.
La diputada de Carreteras, Reme Mazzolari, ha visitado este miércoles la localidad junto a representantes municipales para comprobar el resultado final de las obras y poner en valor una intervención considerada estratégica para la red viaria local.
"Atender a la seguridad de los ciclistas”
Durante la visita, Mazzolari ha subrayado que “uno de los ejes estratégicos de nuestra gestión de la red provincial es atender a la seguridad de los ciclistas”, y ha recordado que “durante esta legislatura están cristalizándose proyectos que complementan las actuaciones directas sobre las carreteras y la construcción de vías ciclopeatonales, como es la instalación de paneles inteligentes o un proyecto piloto con la UPV para la señalización específica para ciclistas, entre otros”.
Zona con elevada intensidad de circulación ciclista
La diputada ha destacado además la importancia de esta actuación en una zona con elevada intensidad de circulación ciclista, especialmente por su proximidad a la Sierra Calderona y a Porta Coeli, enclaves muy frecuentados durante los fines de semana.
"La nueva rotonda supone un antes y un después"
Por su parte, la alcaldesa de Serra, Alicia Tusón, ha señalado que “la nueva rotonda supone un antes y un después tanto para los vecinos de Serra como para la multitud de visitantes que tenemos, especialmente los fines de semana, porque sirve para canalizar el tráfico de manera que ciclistas y vehículos motorizados puedan circular con seguridad en un punto que es clave por la afluencia de personas que registra”.
Sustitución de la antigua intersección por una glorieta que elimina cruces
Las obras han consistido en la sustitución de la antigua intersección por una glorieta que elimina cruces de trayectorias y contribuye a reducir la velocidad del tráfico, favoreciendo una circulación más calmada y segura para todos los usuarios de la vía.
Además, la actuación ha incluido la renovación integral del firme, nueva señalización horizontal y vertical con elementos específicos para mejorar la visibilidad del tráfico ciclista, la construcción de cunetas de seguridad para optimizar el drenaje y la urbanización del entorno con nuevas aceras, alumbrado público, adecuación de paradas de autobús y zonas ajardinadas.
Los trabajos se han visto retrasados durante los últimos meses debido a las lluvias, aunque finalmente la infraestructura ya se encuentra plenamente operativa. En estos momentos únicamente queda pendiente la conexión definitiva de la iluminación, un proceso que ya está en marcha y que completará la actuación en las próximas semanas.
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