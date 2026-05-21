La Pobla de Vallbona celebra el relevo de alcaldía con un tardeo y música en directo

El alcalde de La Pobla de Vallbona, Abel Martí, cederá este sábado 23 de mayo la vara de mando del ayuntamiento al concejal Jaime Ruix Serra, en un acto que supone un relevo institucional dentro del equipo de gobierno municipal.

Ruix Serra, portavoz de Centrats en la Pobla y segundo teniente de alcaldía, asumirá la representación del consistorio, lo que resta de legislatura.

El acto de traspaso de la vara de mando se celebrará en un ambiente distendido y con un formato poco habitual en la política municipal: tras la ceremonia institucional, está previsto un “tardeo” con música en directo en el centro social y un vino de honor para los asistentes.

Carácter cercano y festivo

La jornada, que combina protocolo y celebración, ha generado expectación en el municipio por su carácter cercano y festivo, ya que no es habitual que un relevo institucional se complete con un evento social de estas características.

Desde el consistorio se enmarca esta cita como un gesto de normalidad democrática y convivencia institucional, en una jornada que une la formalidad del relevo político con un cierre más distendido, pensado para vecinos y asistentes.