Relevo alcaldía
La Pobla de Vallbona celebra el relevo de alcaldía con un tardeo y música en directo
El concejal Jaime Ruix Serra asume la vara de mando del consistorio hasta el final de la legislatura en un acto que combina formalidad y celebración
El alcalde de La Pobla de Vallbona, Abel Martí, cederá este sábado 23 de mayo la vara de mando del ayuntamiento al concejal Jaime Ruix Serra, en un acto que supone un relevo institucional dentro del equipo de gobierno municipal.
Ruix Serra, portavoz de Centrats en la Pobla y segundo teniente de alcaldía, asumirá la representación del consistorio, lo que resta de legislatura.
El acto de traspaso de la vara de mando se celebrará en un ambiente distendido y con un formato poco habitual en la política municipal: tras la ceremonia institucional, está previsto un “tardeo” con música en directo en el centro social y un vino de honor para los asistentes.
Carácter cercano y festivo
La jornada, que combina protocolo y celebración, ha generado expectación en el municipio por su carácter cercano y festivo, ya que no es habitual que un relevo institucional se complete con un evento social de estas características.
Desde el consistorio se enmarca esta cita como un gesto de normalidad democrática y convivencia institucional, en una jornada que une la formalidad del relevo político con un cierre más distendido, pensado para vecinos y asistentes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sigue la última hora de huelga indefinida de los profesores en la Comunitat Valenciana
- Subida de 486 euros en Primaria y 550 en Secundaria: la contraoferta del sindicato mayoritario de profesores a Educación para frenar la huelga
- La Conselleria de Educación deja fuera de la propuesta a los sindicatos el aumento salarial y los convoca de nuevo el lunes
- Más de 1.200 miembros de direcciones de centros se plantean dimitir en bloque en apoyo a la huelga
- La mitad de los 2.300 equipos directivos de colegios e institutos dimitarán en bloque si no hay acuerdo hoy con Educación
- Educación ofrece ahora un aumento de hasta 120 euros al mes y sustituciones más ágiles en Primaria
- Cientos de profesores se plantean poner un 10 general en 2º de Bachillerato frente a las críticas del Consell
- Una maratón negociadora de diez horas y una propuesta de 200 euros más al mes: la huelga encara su séptimo día sin preacuerdo