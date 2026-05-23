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Investidura

Jaime Ruix es investido alcalde de la Pobla de Vallbona

Se convierte en el alcalde más joven del municipio al asumir la vara de mando tras Abel Martí. La mantendrá hasta las elecciones municipales de 2027

Jaime Ruix asume la vara de mando de la alcaldía de la Pobla de Vallbona.

Jaime Ruix asume la vara de mando de la alcaldía de la Pobla de Vallbona. / L-EMV

María Bas

València

El alcalde de La Pobla de Vallbona, Abel Martí, ha cedido este sábado por la tarde la vara de mando del ayuntamiento al concejal Jaime Ruix Serra, en un acto que ha supuesto un relevo institucional dentro del equipo de gobierno municipal. Ruix Serra, portavoz de Centrats en la Pobla y segundo teniente de alcaldía, asumirá la representación del consistorio el tiempo que queda de legislatura, hasta que se celebren las elecciones municipales de 2027, un año exacto.

Ruix se convierte así en el alcalde más joven de la Pobla de Vallbona al haber accedido a la alcaldía con tan solo 26 años para gobernar un municipio de más de 20.000 habitantes. Así, Ruix ha obtenido los 11 votos a favor de PP, Cupo y Centrats per la Pobla.

El traspaso de la vara de mando se ha producido en un pleno de investidura convocado a las 6 de la tarde en el ayuntamiento, donde se ha hecho oficial el cambio de munícipes entre Abel Martí y Ruix, a donde han asistido en torno a 300 personas.

El nuevo equipo de gobierno de la Pobla de Vallbona con el nuevo alcalde, Jaime Ruix, en el centro, acompañado por el ya exalcalde, Abel Martí.

El nuevo equipo de gobierno de la Pobla de Vallbona con el nuevo alcalde, Jaime Ruix, en el centro, acompañado por el ya exalcalde, Abel Martí. / L-EMV

Después, el ayuntamiento ha organizado en el centro social un vino de honor y un 'tardeo' para la ciudadanía con música en directo.

La jornada, que combina protocolo y celebración, ha generado expectación en el municipio por su carácter cercano y festivo, ya que no es habitual que un relevo institucional se complete con un evento social de estas características.

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Su acceso al consistorio fue polémico al ceder sus dos concejales al pacto que tenía PP y CUPO y no al grupo de la izquierda. Sin embargo, ese pacto permitió a Martí gobernar el municipio durante tres años -porque obtuvo siete ediles- a cambio de que dejaran gobernar a Centrats en la Pobla durante un ejercicio. Ruix siempre ha insistido en que fueron las bases de su partido quienes decidieron que los votos fueran al bloque de la derecha y no a la izquierda.

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