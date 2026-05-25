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La Casa del Abogado en Riba-roja de Túria abre sus puertas para difundir el patrimonio visigodo

El nuevo espacio cultural, ubicado en un edificio histórico recuperado, albergará la sede del futuro Museo Visigodo de Pla de Nadal

Riba-roja inaugura la Casa del Abogado por el Día Internacional de los Museos como nuevo espacio cultural y museístico.

Riba-roja inaugura la Casa del Abogado por el Día Internacional de los Museos como nuevo espacio cultural y museístico. / A. Riba-roja de Túria

Redacción Levante-EMV

Riba-roja de Túria

Riba-roja de Túria ha celebrado el Día Internacional de los Museos con la inauguración oficial de la Casa del Abogado y la apertura de la exposición “Arqueología y Turismo en Riba-roja de Túria: el mundo visigodo en el territorio valenciano”, una muestra que pone en valor el importante patrimonio histórico y arqueológico del municipio.

La jornada contó con una visita institucional encabezada por el alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, junto al equipo de gobierno y los arqueólogos responsables de las excavaciones de València la Vella y Pla de Nadal, Josep Maria Macías, Óscar Caldés y Belisa Tarín, quienes guiaron a los asistentes a través de un recorrido por la exposición y el nuevo espacio rehabilitado.

La muestra acerca al público la riqueza del legado visigodo del territorio valenciano mediante piezas inéditas, recursos audiovisuales y materiales divulgativos procedentes de los yacimientos de València la Vella y Pla de Nadal, referentes arqueológicos de gran relevancia histórica.

Con esta inauguración, la Casa del Abogado abre sus puertas como un nuevo espacio cultural, museístico y de investigación destinado a conservar, difundir y acercar la historia local tanto a vecinos como a visitantes.

Riba-roja inaugura la Casa del Abogado por el Día Internacional de los Museos como nuevo espacio cultural y museístico.

Riba-roja inaugura la Casa del Abogado por el Día Internacional de los Museos como nuevo espacio cultural y museístico. / A. Riba-roja de Túria

Un edificio histórico recuperado para la ciudadanía

La Casa del Abogado, situada en el barrio antiguo de Riba-roja de Túria, es un inmueble catalogado como Bien de Relevancia Local que data de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Históricamente fue la vivienda del “abogado” de la localidad y, tras años en desuso, el ayuntamiento ha impulsado su recuperación y puesta en valor mediante una actuación desarrollada en varias fases.

El proyecto contempla una inversión global cercana a los 500.000 euros gracias al Pla Conviure. La primera fase de las obras, ya ejecutada, ha supuesto una inversión de 461.471 euros y ha permitido rehabilitar este singular edificio de planta baja y dos alturas respetando su valor patrimonial y arquitectónico.

Riba-roja inaugura la Casa del Abogado por el Día Internacional de los Museos como nuevo espacio cultural y museístico.

Riba-roja inaugura la Casa del Abogado por el Día Internacional de los Museos como nuevo espacio cultural y museístico. / A. Riba-roja de Túria

La futura sede del Museo Visigodo de Pla de Nadal

La Casa del Abogado albergará en un futuro próximo la sede del Museo Visigodo de Pla de Nadal (MUPLA) y la Sala de Estudios del Conde de Revillagigedo, convirtiéndose en un centro de interpretación, investigación y difusión del patrimonio arqueológico de Riba-roja de Túria.

Además, su patio interior será habilitado como espacio cultural abierto a la ciudadanía para la celebración de presentaciones, actividades y eventos municipales.

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Raga ha destacado que “la recuperación de la Casa del Abogado supone seguir avanzando en nuestro compromiso con la protección y difusión del patrimonio histórico local”. Raga ha subrayado que “este nuevo espacio permitirá acercar nuestra historia y nuestro legado arqueológico a vecinos y visitantes, al tiempo que reforzamos la oferta cultural y turística del municipio con un enclave único dedicado al mundo visigodo”.

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