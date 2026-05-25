Jaime Ruix, uno de los alcaldes más jóvenes de España, asume el cargo a los 26 años en la Pobla de Vallbona

Con tan solo 26 años, Jaime Ruix Serra ya forma parte de la historia política de la Comunitat Valenciana. El nuevo alcalde de La Pobla de Vallbona tomó posesión este sábado en un pleno de investidura celebrado en el ayuntamiento, convirtiéndose no solo en el alcalde más joven de la historia del municipio, sino también en uno de los regidores más jóvenes de la Comunitat Valenciana y de España al frente de una localidad de más de 20.000 habitantes.

El acto institucional tuvo lugar en el Salón de Plenos del consistorio y reunió a representantes de la corporación municipal, familiares, amistades y numerosos vecinos y vecinas del municipio. En torno a 300 personas asistieron a una sesión marcada por el relevo entre el hasta ahora alcalde, Abel Martí, y Ruix, quien asume la vara de mando hasta las elecciones municipales previstas para 2027.

Jaime Ruix, portavoz de Centrats en la Pobla y segundo teniente de alcalde hasta ahora, obtuvo el respaldo de los 11 votos favorables de PP, CUPO y Centrats per la Pobla, culminando así el pacto de gobierno alcanzado al inicio de la legislatura. Dicho acuerdo permitió a Abel Martí gobernar durante los tres primeros años del mandato y reservaba el último año para la formación municipalista.

El acceso de Centrats al gobierno municipal generó debate político en su momento, ya que la formación decidió apoyar un ejecutivo junto al PP y CUPO en lugar de facilitar un bloque de izquierdas. Ruix siempre ha defendido que aquella decisión fue respaldada por las bases de su partido.

Tras la investidura, el ayuntamiento organizó un vino de honor y un “tardeo” ciudadano con música en directo en el centro social, en una jornada que mezcló institucionalidad y ambiente festivo y que despertó una gran expectación en La Pobla de Vallbona.

"Asumo hoy el honor más grande de mi vida"

En sus primeras palabras como alcalde y también a través de sus redes sociales, Jaime Ruix quiso lanzar un mensaje de cercanía y servicio público: “Asumo hoy el honor más grande de mi vida: ser alcalde de mi pueblo. Y lo hago con una idea muy clara: ‘El vecino no pregunta de qué partido eres. El vecino pregunta si puedes ayudarlo.’ Y ahí siempre me encontraréis. A vuestro lado, como un vecino más, defendiendo La Pobla.”

Con este relevo, la Pobla de Vallbona pasa a estar dirigida por una de las figuras políticas más jóvenes del panorama municipal valenciano, en una nueva etapa marcada por la continuidad del pacto de gobierno y el protagonismo de una nueva generación de representantes públicos.