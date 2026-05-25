Llíria impulsa un curso gratuito de adiestramiento canino para mejorar la convivencia y el bienestar animal

La Concejalía de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Llíria, dirigida por Mari Cruz García, impulsa un curso de adiestramiento canino gratuito con el objetivo de ofrecer herramientas y conocimientos para mejorar la convivencia entre las personas y sus perros, fomentando una tenencia responsable y el bienestar animal.

La iniciativa, organizada en colaboración con CIM Grupo de Formación, combina una parte teórica y sesiones prácticas para ayudar a las familias a entender mejor el comportamiento de sus animales y adquirir pautas útiles para el día a día.

Calendario de formación

La formación empezará con una clase teórica el próximo 15 de junio, que tendrá lugar de 9.30 a 14.00 horas en el Edificio Multiusos. Posteriormente, se realizarán dos talleres prácticos para poner en práctica los conocimientos adquiridos. El primer taller tendrá lugar el martes 16 de junio, de 9.30 a 11.00 horas, en la pista de trabajo CENLA y continuará de 12.00 a 14.00 horas.

Por su parte, el segundo taller se celebrará el jueves 18 de junio, de 9.30 a 11.00 horas, en la pista de trabajo CENLA. Durante esta sesión también se hará entrega de los diplomas. Finalmente, de 12.00 a 14.00 horas tendrá lugar la última parte de la segunda sesión.

Curso gratuito

Este curso es totalmente gratuito y forma parte de las acciones de la concejalía para continuar promoviendo el respeto, la convivencia y el bienestar de los animales en el municipio.