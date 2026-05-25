“Si no hay avances, habrá una revolución”: Vilamarxant se planta ante el caos de la CV-50

En Vilamarxant la CV-50 ya no se percibe únicamente como una carretera. Para muchos vecinos se ha convertido en un problema diario que condiciona la vida del municipio: tráfico constante, ruido, contaminación, accidentes y camiones atravesando el casco urbano a todas horas. Pero tras el grave atropello ocurrido el pasado 18 de mayo, la sensación predominante ya no es solo preocupación. Ahora es indignación.

El accidente, del 18 de mayo a su paso por el casco urbano, ha conmocionado al pueblo. La víctima quedó atrapada bajo las ruedas del vehículo pesado y tuvo que ser rescatada por los bomberos en un operativo de emergencia. Su estado es muy grave, según ha podido confirmar este diario. La imagen del suceso ha reabierto una herida que en Vilamarxant lleva demasiado tiempo abierta: la necesidad urgente de sacar el tráfico pesado fuera del núclero urbano.

Porque para muchos vecinos, lo ocurrido no es un accidente aislado. Es la consecuencia de una situación que consideran insostenible desde hace décadas.

Una carretera que atraviesa el corazón del pueblo

La CV-50 soporta diariamente más de 11.600 vehículos, entre ellos alrededor de 350 camiones, según datos de la Generalitat Valenciana. La vía cruza Vilamarxant de sur a norte atravesando zonas residenciales, industriales y urbanas, con un único carril por sentido y numerosos puntos conflictivos.

A esta presión se suma la CV-370, otra carretera muy transitada que cruza el municipio de este a oeste. Ambas se intersectan mediante semáforos en pleno casco urbano, generando atascos permanentes, contaminación acústica y problemas de seguridad vial que afectan directamente a la vida cotidiana del municipio.

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"La situación es inhumana"

El alcalde de Vilamarxant, Héctor Troyano, reconoce en declaraciones a Levante-EMV el cansancio y el enfado acumulado en el municipios tras años de retrasos y promesas incumplidas. "Mi estado de ánimo y el del pueblo es que estamos muy cansados y muy enfadados", asegura el alcalde, que advierte de que la situación "es inhumana" y que el municipio está dispuesto a movilizarse si no llegan avances inmediatos".

"Es una barbaridad la cantidad de problemas e inconvenientes que genera esta carretera: accidentes, ruido, contaminación...", lamenta Troyano, quien recuerda que el proyecto básico de la ronda fue aprobado en 2020 y que la reivindicación "lleva encima de la mesa desde 2015".

"Es una situación totalmente anómala"

"El problema son los camiones. Esta vía no está preparada para soportarlos", insiste el alcalde. "Es una situación totalmente anómala en los tiempos en los que estamos", criticaba.

Los vecinos denuncian desde hace años una realidad cotidiana marcada por el tráfico pesado circulando a escasos metros de viviendas y comercios. Según explica Troyano, los accidentes son continuos: "Hace dos meses tuvimos otro grave. Accidentes de tráfico aquí hay todos los que quieras y más. Los camiones se llevan fachadas y también bolardos".

Camiones pasando por viviendas y comercios

La población lleva años denunciando una realidad que se repite a diario: colas kilométricas, tráfico pesado pasando a escasos metros de viviendas y comercios, dificultades para cruzar la carretera y un riesgo constante para peatones y conductores.

El día del atropello, el colapso circulatorio fue total. Según relatan vecinos de la localidad, el atasco llegó hasta la rotonda de Llíria, alcanzando entre seis y siete kilómetros de retención.

La ronda oeste, una infraestructura eternizada

La construcción de una variante que desvíe el tráfico fuera del municipio se ha convertido en la gran reivindicación histórica de Vilamarxant. El proyecto prevé conectar la CV-50 y la CV-370 mediante un trazado exterior con varios carriles, glorietas y vías ciclopeatonales.

En mayo de 2025, la Generalitat Valenciana anunció la actualización definitiva del proyecto y aseguró que la primera fase estaba preparada para licitarse. La actuación contempla una inversión de 23 millones.

Sin embargo, en Vilamarxant crece la sensación de agotamiento ante los plazos.

"Si en septiembre no veo avances, van a tener una revolución en este pueblo"

"Desde 2020 tenemos el proyecto redactado y publicado. Queremos que se aligere porque nos está costando disgustos muy gordos", afirma Troyano, que recuerda especialmente la gravedad del accidente del 18 de mayo.

El alcalde ha asegurado a este diario que la Conselleria les han trasladado el compromiso de que las obras salgan a licitación en septiembre. "En la Conselleria me han jurado que en septiembre estarán licitando la obra", explica. Pero también lanza una advertencia contundente: "Si en septiembre no veo avances, van a tener una revolución en este pueblo, Vilamarxant que va a quejarse y a rebelarse con lo que es suyo".

El alcalde de Vilamarxant, Héctor Troyano, en una imagen de archivo. / GERMAN CABALLERO / LEV

Medidas urgentes y amenaza de movilización

Mientras llega la ronda, el ayuntamiento reclama actuaciones inmediatas para reducir el riesgo en la travesía urbana. Entre ellas, una petición directa a la Dirección General de Tráfico para restringir la circulación de camiones por el municipio entre las 7 de la mañana y las 10 de la noche, salvo aquellos vehículos que tengan origen o destino en Vilamarxant.

"Lo siento, pero esto no puede seguir así", afirma el alcalde. "La Conselleria tiene que ponerse las pilas para no encontrarse con la movilización de todo el municipio".

Troyano asegura que el consistorio está dispuesto a liderar protestas vecinales si no se concretan avances reales en los próximos meses. “La movilización la va a liderar el ayuntamiento si no vemos certezas desde ya. Y llegaremos hasta el final, hasta que se solucione”.