La CHJ refuerza la seguridad en el barranco del Poyo en Riba-roja con una nueva mota

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ultima esta semana las obras de construcción de una nueva mota de protección en la margen izquierda del barranco del Poyo, a su paso por el polígono industrial La Reva, en Riba-roja de Túria. La actuación forma parte del paquete de obras de emergencia impulsadas tras los graves efectos de la dana de 2024.

Los trabajos, con una inversión cercana a los 1,3 millones, se extienden a lo largo de 1,35 kilómetros de cauce y tienen como objetivo reforzar la capacidad de contención frente a futuras avenidas.

El director de la obra, Vicente Botella, asegura que la nueva infraestructura permitirá “mejorar radicalmente la estabilidad y capacidad de contención de ese tramo frente a futuras avenidas”.

Aumentar la seguridad de los núcleos urbanos

La intervención no solo busca proteger el área industrial de La Reva, sino también aumentar la seguridad de los núcleos urbanos próximos al barranco ante posibles episodios meteorológicos extremos. Según explica la CHJ, las actuaciones no se han limitado al refuerzo de taludes, sino que también han incluido mejoras hidráulicas en el propio cauce.

Entre las actuaciones más destacadas figura la demolición de un estrechamiento provocado por un afloramiento rocoso que dificultaba el paso del agua en el inicio de la mota. “Se ha eliminado por completo”, destacan desde la dirección de obra, subrayando además que los materiales extraídos han sido reutilizados tanto en la construcción del dique como en el sellado de taludes.

Rediseño con apoyo técnico del CEDEX

La obra ha contado con la colaboración de los técnicos del CEDEX, cuyos estudios hidráulicos han servido para rediseñar la estructura de protección.

“Los modelos hidráulicos que han realizado nos han permitido saber el caudal aproximado que transportó el barranco durante el episodio, así como los niveles de desbordamiento”, explica Botella. “En base a estos datos, hemos ido construyendo una mota que tiene diferentes características en cada uno de los tramos de actuación”.

Hormigón, tierras compactadas y escollera

La actuación combina distintas soluciones constructivas adaptadas a las características del barranco del Poyo en este tramo.

En los primeros 330 metros, aguas arriba del polígono industrial, se ha actuado sobre el talud existente mediante trabajos de saneo y refuerzo de antiguos muros agrícolas. Además, se ha construido un pretil de hormigón de doble altura integrado en esas estructuras preexistentes para aumentar la capacidad de protección frente a crecidas.

A partir de ese punto y hasta el encuentro con el terraplén de la autovía A-3, la defensa se configura mediante una mota de tierras compactadas diseñada específicamente según los niveles de agua calculados por el CEDEX.

El núcleo del dique se ha ejecutado con material procedente del propio cauce, “ensacado en geotextil y compactado por capas para garantizar su resistencia y estabilidad”, según detalla la CHJ.

La infraestructura incorpora además revestimientos laterales de tierra vegetal para facilitar la revegetación con especies autóctonas, mientras que la coronación se protege mediante una capa de grava-cemento destinada a facilitar futuras labores de mantenimiento.

Finalmente, en el último tramo de la actuación, junto al terraplén de la A-3, se está construyendo un muro de escollera para reforzar un punto especialmente sensible debido a la geometría del barranco y a las características del cauce.

Con esta intervención, la CHJ busca reducir el riesgo hidráulico en una de las zonas más castigadas por la dana de 2024 y reforzar la protección de infraestructuras industriales y urbanas frente a nuevos episodios extremos.