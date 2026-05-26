La Sindicatura de Comptes detecta "incumplimientos" en la gestión del Ayuntamiento de Bétera

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana ha fiscalizado diversos aspectos de la gestión del Ayuntamiento de Bétera correspondientes a los ejercicios 2023 y 2024, en un informe en el que se detectan incumplimientos en materia de control económico-financiero, contratación pública y tramitación administrativa, además de retrasos en la rendición de cuentas.

El organismo autonómico no aprecia indicios de delito, pero sí señala deficiencias relevantes en la gestión municipal y formula recomendaciones para mejorar la planificación, el control interno y la transparencia.

Gastos aprobados pese a reparos técnicos

Uno de los aspectos más destacados del informe es la aprobación de numerosos acuerdos económicos pese a los reparos del interventor municipal o incluso sin fiscalización previa.

Según la Sindicatura, “en 2023 se emitieron 17 acuerdos contrarios a los reparos efectuados por el interventor, por importe total de 1.731.025 euros, y 14 con omisión de la fiscalización previa, por importe total de 3.210.811 euros”. En 2024, añade el informe, “se emitieron 21 acuerdos contrarios a los reparos efectuados por el interventor, por importe total de 2.164.236 euros, y 16 con omisión de la fiscalización previa, por importe total de 2.176.364 euros”.

"Esto supone que se aprobaron gastos pese a advertencias técnicas o sin el control previo obligatorio", indican.

Contratación pública sin procedimiento adecuado

El informe también recoge incidencias en la contratación pública, al detectarse servicios municipales adjudicados sin seguir el procedimiento legal establecido.

En este sentido, la Sindicatura señala la contratación de suministros y servicios como electricidad, agua, gas, limpieza del alcantarillado, recogida de animales, grúa municipal, protección de datos, informes urbanísticos y asesoramiento jurídico, entre otros.

Además, advierte de “la contratación de prestaciones de carácter recurrente, periódico o permanente que se han tramitado mediante un contrato menor”, una práctica que podría no ajustarse a la normativa vigente.

Retrasos en cuentas y gestión contable

El informe apunta también a "incumplimientos en la gestión presupuestaria y contable del consistorio".

Según la Sindicatura, “las cuentas generales de los ejercicios 2023 y 2024 fueron aprobadas y rendidas fuera del plazo establecido en los artículos 212.4 y 223.2 del TRLRHL”, una situación relacionada, en parte, con el cambio de software contable.

Asimismo, se señala la ausencia de documentación en algunos expedientes, como “las actas de arqueo de las existencias en caja de los anticipos de caja fija ni de los pagos a justificar”.

Falta de control financiero interno

Otro de los puntos críticos del informe es la ausencia de instrumentos de control financiero durante los dos ejercicios analizados.

El documento indica que “no se ha elaborado, ni en el ejercicio 2023 ni en el ejercicio 2024, un plan anual de control financiero”, y que tampoco se realizaron actuaciones de control financiero permanente sobre determinados gastos.

Según la Sindicatura, estas carencias debilitan la supervisión de la gestión económico-financiera municipal.

Incidencias en contratación y remisión de información

El informe también recoge que el ayuntamiento no remitió todos los contratos formalizados en 2024 al Registro de Contratos del Sector Público y que la relación anual de contratos fue enviada fuera de plazo a la Sindicatura de Comptes.

Asimismo, "se detectan deficiencias en la tramitación de la contratación pública y en el control de determinados expedientes", explican.

El informe concluye que la gestión del Ayuntamiento de Bétera durante 2023 y 2024 presenta importantes deficiencias en materia de control interno, contratación pública y cumplimiento de plazos administrativos, y reclama medidas para reforzar la planificación, la legalidad y la transparencia en la administración local.