Memoria histórica
Las V Jornades de Memòria Històrica de Riba-roja abordarán la exhumación de los tres vecinos fusilados
El evento, que se celebra el 30 de mayo, reunirá a historiadores, investigadores y familiares para debatir sobre la memoria democrática y la justicia
La ARMH de Riba-roja de Túria organiza el sábado 30 de mayo, a las 10:00 horas, en la Sala Noble del Castillo de Riba-roja, las 'V Jornades de Memòria Històrica. Diàlegs de Dignitat i Reparació', con el objetivo de promover la reflexión, el recuerdo y la dignificación de la memoria democrática, así como rendir homenaje a todas aquellas personas que sufrieron la represión franquista.
El presidente de la Asociación, Daniel Asensi, ha destacado la importancia de mantener viva la memoria colectiva como herramienta fundamental para la construcción de una sociedad más justa, más crítica y comprometida con los valores democráticos.
Espacio de encuentro y debate
Las Jornadas de Memoria Histórica de Riba-roja, que se celebran desde el año 2022, están concebidas como un espacio de encuentro y debate que reúne a historiadores, investigadores, testigos y familiares de personas represaliadas. El objetivo es profundizar en los diferentes aspectos de la memoria desde una visión interdisciplinar, abordando cuestiones históricas, científicas y jurídicas, así como las historias personales de quienes sufrieron la represión.
En esta quinta edición está programada, la ponencia 'Els tres de Villar', que relata la exhumación de las doce personas fusiladas en Villar del Arzobispo durante la saca del 21 de junio de 1939, entre las que se encontraban tres vecinos de Riba-roja de Túria. Para ello se contará con tres personas que participaron de primera mano en las diferentes campañas que concluyeron en julio de 2025: Alejandro Calpe, arqueólogo y codirector de ArqueoAntro; Sandra Mínguez, historiadora; y Andreu Domingo, arqueólogo.
Mesa redonda con Dolores Delgado y Joaquim Bosch
En segundo lugar, tendrá lugar la mesa redonda Justícia i Reparació, a cargo de Dolores Delgado, fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, y Joaquim Bosch, magistrado. Se trata de dos personalidades de primer nivel cuyas trayectorias profesionales y personales están estrechamente vinculadas tanto a la defensa, promoción y difusión de la memoria histórica como a la reparación y dignificación de las personas represaliadas por la dictadura. Con este acto, la Asociación quiere reafirmar su compromiso con la verdad, la justicia y la reparación.
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