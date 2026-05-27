Deportes
Llíria promueve el deporte libre con una guía de espacios y rutas municipales
El Ayuntamiento de Llíria invita a la ciudadanía a descubrir y aprovechar los lugares idóneos para correr, andar o entrenar de forma gratuita y a su propio ritmo
La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Llíria continúa trabajando para fomentar hábitos de vida saludables y acercar la actividad física a toda la ciudadanía, con la difusión de una selección de espacios y rutas del término municipal pensadas para practicar deporte de manera libre y autónoma.
Esta iniciativa, con la colaboración del Club Atletisme Edeta, nace con el objetivo de dar a conocer los múltiples recursos que ofrece Llíria para hacer deporte libre, aprovechando tanto los espacios urbanos como los entornos naturales que forman parte del municipio.
Desde la Concejalía de Deportes destacan que "Llíria es deporte, no solo por sus clubes, instalaciones y actividades organizadas, sino también por la posibilidad de disfrutar de la actividad física en cualquier momento del día, adaptándola a los ritmos y necesidades de cada persona".
Con esta propuesta quieren invitar a la ciudadanía a descubrir y aprovechar espacios que muchas veces tenemos muy cerca y que se convierten en lugares ideales para andar, correr, entrenar o simplemente mantenerse activo.
La información, que está disponible en la web municipal, se ha organizado "de manera clara y práctica para facilitar la consulta y animar a cada vez más personas a salir, moverse y descubrir que, en Llíria, el deporte está por todas partes".
- Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo la tercera semana de protestas
- Sigue la última hora de huelga indefinida de los profesores en la Comunitat Valenciana
- La huelga de profesores cambia de escenario en su día 12: ¿qué pasa a partir de ahora?
- Educación logra un 'microacuerdo' por los salarios con CSIF y ANPE y rompe el bloque sindical
- Hasta 200 euros más al mes, menos burocracia y más aulas inclusivas: el documento sobre el que deben pronunciarse los sindicatos
- La foto de la manifestación del 15 de mayo de la portada de la edición impresa en Levante-EMV
- Educación rompe la negociación a los 12 minutos ante el rechazo unánime de los sindicatos
- Así será la tercera semana de huelga: concentraciones, una manifestación unitaria y una negociación sin fecha