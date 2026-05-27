Llíria promueve el deporte libre con una guía de espacios y rutas municipales

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Llíria continúa trabajando para fomentar hábitos de vida saludables y acercar la actividad física a toda la ciudadanía, con la difusión de una selección de espacios y rutas del término municipal pensadas para practicar deporte de manera libre y autónoma.

Esta iniciativa, con la colaboración del Club Atletisme Edeta, nace con el objetivo de dar a conocer los múltiples recursos que ofrece Llíria para hacer deporte libre, aprovechando tanto los espacios urbanos como los entornos naturales que forman parte del municipio.

Desde la Concejalía de Deportes destacan que "Llíria es deporte, no solo por sus clubes, instalaciones y actividades organizadas, sino también por la posibilidad de disfrutar de la actividad física en cualquier momento del día, adaptándola a los ritmos y necesidades de cada persona".

Con esta propuesta quieren invitar a la ciudadanía a descubrir y aprovechar espacios que muchas veces tenemos muy cerca y que se convierten en lugares ideales para andar, correr, entrenar o simplemente mantenerse activo.

La información, que está disponible en la web municipal, se ha organizado "de manera clara y práctica para facilitar la consulta y animar a cada vez más personas a salir, moverse y descubrir que, en Llíria, el deporte está por todas partes".