Riba-roja contará con una nueva rotonda en La Reva para mejorar el acceso al polígono industrial

La Diputación de Valencia ha sacado a licitación las obras para construir una nueva glorieta en la CV-374, a la altura del entorno industrial de La Reva, en Riba-roja de Túria, con el objetivo de reducir las retenciones diarias y mejorar la seguridad vial en uno de los accesos logísticos más transitados del área metropolitana de València.

La actuación, situada en el punto kilométrico 0+315 de esta carretera, forma parte del plan global de mejora de la CV-374 impulsado por el área provincial de Carreteras. Este plan contempla también el futuro desdoblamiento del tramo entre La Reva y Loriguilla, así como una conexión ciclopeatonal entre ambos núcleos urbanos.

El proyecto busca reorganizar el tráfico en una zona estratégica marcada por la elevada actividad logística e industrial y por la proximidad de importantes conexiones viarias como la A-3 y la A-7. Además de mejorar los accesos al polígono industrial, la nueva infraestructura facilitará la movilidad de los residentes de la urbanización La Reva.

La diputada de Carreteras, Reme Mazzolari, destacó que esta actuación “supone un nuevo paso dentro de la estrategia de modernización y mejora funcional de la CV-374, una vía clave para la movilidad metropolitana y para la actividad económica de toda esta área industrial”.

“La nueva glorieta ayudará a reducir la congestión"

Mazzolari subrayó además que “la nueva glorieta ayudará a reducir la congestión y aumentará la seguridad en un punto especialmente sensible por el elevado volumen de tráfico que registra diariamente”.

Por su parte, el alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, aseguró que el proyecto “permitirá ordenar mejor el tráfico, reducir los atascos diarios y aumentar la seguridad en un acceso muy utilizado tanto por trabajadores como por residentes de la urbanización Reva”.

Raga añadió que “las infraestructuras deben adaptarse al crecimiento logístico e industrial del municipio para garantizar una movilidad más segura y ágil”.

Las obras se ejecutarán mediante un convenio de colaboración entre la Diputación y el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria. El consistorio se ha encargado de redactar el proyecto constructivo y de las actuaciones vinculadas a las conexiones urbanas, mientras que la institución provincial asumirá la financiación y la ejecución de la mayor parte de las obras al ser titular de la carretera.

Presupuesto de más de dos millones

El presupuesto global de la actuación asciende a 2,05 millones. De esta cantidad, la Diputación aportará cerca de 1,83 millones de euros y el ayuntamiento alrededor de 229.000 euros.

El proyecto cuenta con un plazo de ejecución previsto de 11 meses y se desarrollará en el entorno del polígono de La Reva, donde confluyen los accesos a la A-3 y la A-7 y los polígonos industriales S-12 y S-13. Actualmente, la rotonda existente soporta importantes retenciones en horas punta debido al intenso tráfico generado por la actividad logística e industrial.

Nuevos carriles de conexión entre la CV-374 y la CV-383

La nueva glorieta permitirá redistribuir los movimientos de entrada y salida hacia las áreas industriales y residenciales próximas y descongestionar la intersección actual. Además, el proyecto incluye nuevos carriles de conexión entre la CV-374 y la CV-383, así como actuaciones de drenaje, alumbrado, señalización y adaptación de servicios urbanos.

Paralelamente, el área de Carreteras de la Diputació trabaja ya en la redacción del futuro proyecto de desdoblamiento de la CV-374 entre La Reva y Loriguilla. Según explicó Mazzolari, esta actuación tiene como finalidad “aumentar la capacidad de esta vía estratégica y dar respuesta al crecimiento continuo del tráfico en este corredor del área metropolitana de València, así como realizar una conexión ciclopeatonal”.