Serra celebra los 20 años de la Fira de la Calderona
El municipio reunirá los días 30 y 31 de mayo gastronomía, artesanía, cultura y naturaleza en una edición especial para todos los públicos
Serra conmemorará este año el 20 aniversario de la Fira de la Calderona, una cita que se ha consolidado como uno de los grandes eventos turísticos y culturales del interior de la provincia de Valencia. El municipio acogerá el próximo fin de semana del 30 y 31 de mayo una programación especial que incluye la 54ª edición del tradicional ‘Dia de la Cirera’.
Durante todo el fin de semana, el casco histórico de Serra se transformará en un gran espacio abierto al turismo de naturaleza, la gastronomía y las tradiciones valencianas, con cerca de un centenar de puestos de artesanía, productos locales y propuestas gastronómicas.
La programación incluirá actividades para todos los públicos, desde talleres y animación infantil hasta música en directo, teatro de calle, pasacalles y exhibiciones de oficios tradicionales. También habrá visitas guiadas al Museu de l’Oli y a la Torre de la Ermita, además de actuaciones de tabal i dolçaina y una masterclass de danzas tradicionales valencianas.
«La Fira de la Calderona cumple 20 años plenamente consolidada como un referente del turismo de interior y como una celebración de nuestra identidad», destaca la alcaldesa de Serra, Alicia Tusón. «Cada edición reúne a miles de visitantes que descubren nuestro patrimonio, nuestra gastronomía y el entorno privilegiado de la Sierra Calderona».
La feria contará con la participación de los municipios de Olocau, Gátova, Marines, Altura, Sagunto y Serra, así como de la Oficina del Parque Natural de la Sierra Calderona y la Mancomunidad Camp de Túria. También estarán presentes iniciativas vinculadas a la marca parque natural, como Calderona Viva o los pelets de Serra.
Uno de los momentos más esperados llegará el domingo 31 de mayo con el tradicional reparto de cerezas entre las personas visitantes, un homenaje al producto más emblemático del municipio. La Fira de la Calderona – Dia de la Cirera cuenta con la distinción de Fiesta de Interés Turístico Autonómico desde 2022 y se ha convertido en una de las grandes oportunidades para descubrir la cultura, el patrimonio y el paisaje de los pueblos de la Sierra Calderona.
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