Bétera acoge el proyecto europeo SoilTribes para abordar retos ambientales y agrícolas

Bétera ha acogido un encuentro del proyecto europeo SoilTribes, una iniciativa enmarcada dentro de la misión ‘A Soil Deal for Europe’ que tiene como objetivo afrontar los retos ambientales, climáticos y agrícolas del continente. Durante dos jornadas del trabajo, impulsadas por la concejalía de Fondos Europeos, se han realizado actividades abiertas a la ciudadanía, encuentros con agricultores y dinámicas con estudiantes de centros educativos del municipio.

Este proyecto europeo ha permitido a Bétera fomentar entre sus vecinos el cambio cultural y social en torno al valor del suelo, fomentando la educación ambiental, la participación ciudadana y del tejido asociativo del municipio, así como la puesta en marcha de buenas prácticas en materia de sostenibilidad gracias a las dinámicas puestas en marcha durante las jornadas de trabajo del proyecto SoilTribes.

“Tenemos la responsabilidad de cuidar, proteger y planificar nuestro territorio"

Durante la jornada inaugural, la alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío, ha asegurado que “proyectos como SoilTribes nos ayudan a mirar nuestro entorno desde una perspectiva más global, generando conocimiento, participación y nuevas formas de colaboración en torno a un recurso esencial”. “Tenemos la responsabilidad de cuidar, proteger y planificar nuestro territorio pensando no solo en el presente, sino también en el municipio que queremos dejar a las futuras generaciones”, ha destacado.

La participación de Bétera en el proyecto europeo SoilTribes, con un consorcio internacional integrado por 25 entidades de 11 países europeos, sitúa al municipio del Camp de Túria como un referente en la aplicación de estrategias innovadoras para aumentas la concienciación pública sobre el suelo, un recurso vital pero muchas veces olvidado.

Uso responsable del suelo

En este sentido, la concejala de Medioambiente, Gloria Campomanes, ha señalado que “cuidar nuestra tierra y hacer un uso responsable de nuestro suelo es la mejor manera de proteger nuestro entorno y asegurar un futuro mejor para las próximas generaciones”. “Dar importancia al suelo y tenerlo en consideración a la hora de planificar nuestros pueblos y ciudades mejorará nuestra vida y la de nuestros hijos”, ha subrayado.

Bétera acoge un encuentro del proyecto europeo SoilTribes. / A. Bétera

Dentro de las dos jornadas de trabajo, celebradas en el Área Municipal de Educación y en el Salón de Plenos del Castillo, se han llevado a cabo actividades abiertas a la ciudadanía para presentar la problemática del suelo en el contexto global y europeo, proporcionando a los participantes kits de muestreo de suelo para que puedan conocer el estado real del mismo en sus viviendas o zonas de paseo.

También se han realizado encuentros con agricultores, ganaderos, propietarios de grandes extensiones de terreno, profesionales del sector y entidades vinculadas con el medio ambiente en Bétera. Bajo esta visión experta en el suelo, se han identificado algunos de los principales problemas y sus causas dentro del contexto del suelo del municipio, incluyendo propuestas de mejora para solucionarlos.

Asimismo, más de 70 escolares de 5º y 6º de Primaria de los colegios Nuestra Señora del Carmen y Marqués de Dos Aguas han participado en una dinámica conjunta con el suelo como protagonista. Tras una introducción a la problemática y al proyecto europeo SoilTribes como herramienta para combatirla, han realizado un ‘patchwork’ con elementos naturales para representar la visión del alumnado sobre el suelo y la sostenibilidad.

Hasta diciembre de 2027

Tras estas dos jornadas de trabajo en Bétera, el proyecto SoilTribes continuará sus dinámicas y grupos de trabajo hasta diciembre de 2027. Entre las líneas de acción más próximas está la puesta en marcha de un espacio ‘Dedicim’ específico para Bétera, un proceso participativo para que la ciudadanía pueda exponer sus propuestas de mejora y poder realizar un seguimiento en tiempo real.

El objetivo es poder elaborar un Plan Integrado de Gestión del Suelo a través de una asamblea local de suelo en Bétera, un proceso basado en metodologías participativas que permitirán diagnosticar la situación actual del territorio y diseñar estrategias sostenibles de protección, regeneración y uso responsable del suelo en el municipio.